世壯運今晚閉幕！盤點10大之最　104歲林友茂、退役國手齊聚

▲104歲爺爺林友茂是「世界最年長羽球選手」。（圖／主辦單位提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會將在今晚閉幕，本屆共吸引來自全球107個國家、超過2萬5000名運動好手齊聚一堂，參賽人次累計突破4萬8000，獎牌總數突破1萬3500面，在歷屆世壯運中寫下多項紀錄，充分體現「運動無界、人生無限」的核心精神。

本屆世壯運成為歷年「年齡層最廣」的一屆，參賽者橫跨30歲至105歲，其中105歲的泰國選手「薩旺爺爺」親征場上，成為賽事最年長參賽者，展現無比運動意志。而來自台灣、年屆104歲的羽球好手林友茂，也以「世界最年長羽球選手」金氏紀錄持有者身分下場應戰，激勵無數年輕選手。

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▲105歲泰國人瑞薩旺（左2）、90歲昆凌爺爺羅倫斯（右1）本屆賽會都受到極大矚目。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

本屆賽會同時創下台灣史上「最多退役國手」參與國際運動賽會紀錄，包含跆拳道名將陳怡安、棒球球星周思齊與羅國輝、輕艇男神依勇達多、「台灣飛人」陳信安，以及游泳好手許志傑等人重披戰袍，與世界選手同場競技，令賽事星光熠熠。

競賽項目多元也成為亮點，包括飛盤、海浪救生、定向越野等特色賽事引發高度關注。其中「台北城市路跑」創新規劃全新田徑公路賽道，全國首座人工輕艇激流賽道也於本屆亮相，依勇達多次出賽吸引大量粉絲關注。此外，女子棒球決賽首度登上台北大巨蛋舞台，象徵女性體壇邁向國際規格的重要里程碑。

▲退役職棒球星高國輝。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

值得一提的是，台灣原創運動「木球」也首度納入世壯運正式項目，成功將在地文化推向國際舞台。參賽者最多可報名7個項目，挑戰個人極限，體現「動齡無設限」的全新詮釋。

法式滾球賽場同樣熱鬧非凡，法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、國際法式滾球總會主席阿澤馬（Claude Azema）、IMGA會長布布卡（Sergii Bubka）皆親臨現場，參與開球儀式，展現對賽會與運動的高度重視。

2025雙北世壯運不僅是運動競技，更是一場橫跨世代、充滿活力與人情味的國際體育盛典，為高齡社會樹立全新典範，讓世界再度看見運動凝聚人心的強大力量。

▲輕艇激流男神依勇達多。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

本屆世壯運「10大之最」：

1. 最多參賽國家：107國共襄盛舉

本屆賽會吸引來自107個國家的運動員參賽，創下歷屆世壯運參與國數最高紀錄，彰顯台灣國際體育交流能量。

2. 最多參賽選手：突破2萬5000人

總計有超過25,000名選手報名參賽，累計參賽人次高達48,000，刷新世壯運歷史新高。

3. 年齡層最廣：30歲至105歲共競技

年齡橫跨最廣的一屆，最年長選手為105歲的泰國薩旺爺爺，參與競賽精神令人動容，展現「運動無界、人生無限」真義。

4. 最年長羽球參賽者：104歲台灣林友茂

來自台灣的林友茂榮獲「金氏世界紀錄：最年長羽球選手」認證，現場參賽激勵無數觀眾與年輕選手。

5. 最多台灣退役國手參與賽會

包括陳怡安、周思齊、羅國輝、陳信安、許志傑等多位奧運、亞運等級國手重披戰袍，是歷年參與退役國手最多的一屆。

6. 最具特色賽事組合

賽會納入如飛盤、海浪救生、定向越野等特色運動，創造多元賽事體驗，擴大運動的參與面與可看性。

7. 首度啟用台北大巨蛋進行女子棒球決賽

女子棒球決賽首次在台北大巨蛋舉行，象徵女性運動員走向國際殿堂舞臺，具有重大指標意義。

8. 首度納入台灣原創木球項目

木球作為台灣原創運動，首度列入世壯運正式競賽項目，成功將在地特色推向全球舞臺。

9. 全國首座人工輕艇激流賽道首度啟用

本屆賽會首度啟用台灣第一座人工輕艇激流道，搭配「輕艇男神」依勇達多次登場，成焦點賽區。

10. 獎牌數最多：突破1萬3500面

選手間競爭激烈，本屆賽會共頒發超過1萬3500面獎牌，再創世壯運紀錄，展現各齡層選手對運動的高度熱情。