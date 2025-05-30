運動雲

>

世壯運今晚閉幕！盤點10大之最　104歲林友茂、退役國手齊聚

▲▼雙北世壯運今晚閉幕，官方盤點10大之最。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

▲104歲爺爺林友茂是「世界最年長羽球選手」。（圖／主辦單位提供）

記者游郁香／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會將在今晚閉幕，本屆共吸引來自全球107個國家、超過2萬5000名運動好手齊聚一堂，參賽人次累計突破4萬8000，獎牌總數突破1萬3500面，在歷屆世壯運中寫下多項紀錄，充分體現「運動無界、人生無限」的核心精神。

本屆世壯運成為歷年「年齡層最廣」的一屆，參賽者橫跨30歲至105歲，其中105歲的泰國選手「薩旺爺爺」親征場上，成為賽事最年長參賽者，展現無比運動意志。而來自台灣、年屆104歲的羽球好手林友茂，也以「世界最年長羽球選手」金氏紀錄持有者身分下場應戰，激勵無數年輕選手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雙北世壯運今晚閉幕，官方盤點10大之最。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

▲105歲泰國人瑞薩旺（左2）、90歲昆凌爺爺羅倫斯（右1）本屆賽會都受到極大矚目。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

本屆賽會同時創下台灣史上「最多退役國手」參與國際運動賽會紀錄，包含跆拳道名將陳怡安、棒球球星周思齊與羅國輝、輕艇男神依勇達多、「台灣飛人」陳信安，以及游泳好手許志傑等人重披戰袍，與世界選手同場競技，令賽事星光熠熠。

競賽項目多元也成為亮點，包括飛盤、海浪救生、定向越野等特色賽事引發高度關注。其中「台北城市路跑」創新規劃全新田徑公路賽道，全國首座人工輕艇激流賽道也於本屆亮相，依勇達多次出賽吸引大量粉絲關注。此外，女子棒球決賽首度登上台北大巨蛋舞台，象徵女性體壇邁向國際規格的重要里程碑。

▲▼雙北世壯運今晚閉幕，官方盤點10大之最。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

▲退役職棒球星高國輝。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

值得一提的是，台灣原創運動「木球」也首度納入世壯運正式項目，成功將在地文化推向國際舞台。參賽者最多可報名7個項目，挑戰個人極限，體現「動齡無設限」的全新詮釋。

法式滾球賽場同樣熱鬧非凡，法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）、國際法式滾球總會主席阿澤馬（Claude Azema）、IMGA會長布布卡（Sergii Bubka）皆親臨現場，參與開球儀式，展現對賽會與運動的高度重視。

2025雙北世壯運不僅是運動競技，更是一場橫跨世代、充滿活力與人情味的國際體育盛典，為高齡社會樹立全新典範，讓世界再度看見運動凝聚人心的強大力量。

▲▼雙北世壯運今晚閉幕，官方盤點10大之最。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

▲輕艇激流男神依勇達多。（圖／2025 雙北世壯運執委會）

本屆世壯運「10大之最」：

1. 最多參賽國家：107國共襄盛舉
本屆賽會吸引來自107個國家的運動員參賽，創下歷屆世壯運參與國數最高紀錄，彰顯台灣國際體育交流能量。

2. 最多參賽選手：突破2萬5000人
總計有超過25,000名選手報名參賽，累計參賽人次高達48,000，刷新世壯運歷史新高。

3. 年齡層最廣：30歲至105歲共競技
年齡橫跨最廣的一屆，最年長選手為105歲的泰國薩旺爺爺，參與競賽精神令人動容，展現「運動無界、人生無限」真義。

4. 最年長羽球參賽者：104歲台灣林友茂
來自台灣的林友茂榮獲「金氏世界紀錄：最年長羽球選手」認證，現場參賽激勵無數觀眾與年輕選手。

5. 最多台灣退役國手參與賽會
包括陳怡安、周思齊、羅國輝、陳信安、許志傑等多位奧運、亞運等級國手重披戰袍，是歷年參與退役國手最多的一屆。

6. 最具特色賽事組合
賽會納入如飛盤、海浪救生、定向越野等特色運動，創造多元賽事體驗，擴大運動的參與面與可看性。

7. 首度啟用台北大巨蛋進行女子棒球決賽
女子棒球決賽首次在台北大巨蛋舉行，象徵女性運動員走向國際殿堂舞臺，具有重大指標意義。

8. 首度納入台灣原創木球項目
木球作為台灣原創運動，首度列入世壯運正式競賽項目，成功將在地特色推向全球舞臺。

9. 全國首座人工輕艇激流賽道首度啟用
本屆賽會首度啟用台灣第一座人工輕艇激流道，搭配「輕艇男神」依勇達多次登場，成焦點賽區。

10. 獎牌數最多：突破1萬3500面
選手間競爭激烈，本屆賽會共頒發超過1萬3500面獎牌，再創世壯運紀錄，展現各齡層選手對運動的高度熱情。

關鍵字： 世壯運

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」

美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」

日媒爆軟銀鎖定徐若熙！派多名球探赴台看「台版佐佐木朗希」

日媒爆軟銀鎖定徐若熙！派多名球探赴台看「台版佐佐木朗希」

金娜妍加盟味全：最棒生日禮物！堅持兩地奔波原因曝光

金娜妍加盟味全：最棒生日禮物！堅持兩地奔波原因曝光

如果大谷投球同時完全打擊　美主持人放話：我就裸體上工！ 

如果大谷投球同時完全打擊　美主持人放話：我就裸體上工！ 

「台灣飛人」世壯運男籃飲恨奪銀　陳信安：不能不服老

「台灣飛人」世壯運男籃飲恨奪銀　陳信安：不能不服老

中華隊情蒐啟動！陳偉殷場邊觀戰　林維恩先發3.1局失6分退場

中華隊情蒐啟動！陳偉殷場邊觀戰　林維恩先發3.1局失6分退場

連捕手都接不到！史金恩茲超絕魔球飆K　球迷驚：這誰打得到？

連捕手都接不到！史金恩茲超絕魔球飆K　球迷驚：這誰打得到？

快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

快訊／尼克東冠G5扳回一勝　布朗森、唐斯合砍56分續命

【我來了醫生！】惡霸犬興奮衝診療台 尾巴狂搖XD

熱門新聞

大谷翔平也突破不了的牆？賈吉火力太扯Power榜穩坐第一

勇士讓「新控球之神」從手中溜走　他選秀前就想當柯瑞隊友

美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析動向「夢想與現實」

日媒爆軟銀鎖定徐若熙！派多名球探赴台看「台版佐佐木朗希」

金娜妍加盟味全：最棒生日禮物！堅持兩地奔波原因曝光

如果大谷投球同時完全打擊　美主持人放話：我就裸體上工！ 

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷難超越？賈吉火力太扯穩坐第一

2勇士讓「新控球之神」從手中溜走

3美日超過20隊競逐徐若熙　球評分析夢想與現實

4日媒爆軟銀鎖定徐若熙　派多名球探赴台

5金娜妍加盟味全：最棒生日禮物！

最新新聞

1伍鐸待命龍象3連戰　鞏冠守一壘

2世壯運今晚閉幕！盤點10大之最

3杉谷特別點名古林　WBC日本隊頭痛人物

4哈利伯頓談G5慘況「我沒做好」

5藝人亮哲爸爸是前射箭國手　陳志洋風雨中出賽世壯運

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

周思齊滑接搶鏡強調山羊兄弟不解散　讚台中蓋巨蛋是正向發展

吞止痛藥也要上！林煜清「攻蛋」世壯運奪冠：引退賽達成夢想

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

【好氣好氣】李珠珢發現敵隊球迷氣到包子臉

高國輝首「攻蛋」守三壘雙殺秀　笑說：好好打高爾夫比較實在

【私訊截圖全曝光】家寧反擊Andy斷章取義！奶奶過世對話後續真相是…

【泰格與雪兒】真的很環保

【泰格與雪兒】你們斯個絕配

鍾明軒公開阿滴道歉訊息　願意同台：私下不會來往

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366