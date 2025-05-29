味全龍官宣權喜原、金娜妍加盟！攜手李多慧6/6天母首登場

▲韓援雙姝官宣加盟味全龍！金娜妍6月6日起攜手李多慧同場應援 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／綜合報導

權喜原、金娜妍6月6日起攜手李多慧同場應援 中華職棒味全龍球團今(29)日宣布，兩位超人氣韓國啦啦隊權喜原與金娜妍，正式加盟味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」。兩人將自6月6日起於天母棒球場首次登場，與小龍女現役成員李多慧同場應援，攜手為球隊注入嶄新的熱情與人氣。

僅21歲的權喜原，於 2024年加入韓國職棒「斗山熊」啦啦隊，憑藉洋娃娃般精緻的外貌與可愛兼具性感的應援舞蹈，在出道初期即受到廣大球迷矚目，並獲得「怪物新人」的高度評價。金娜妍則於同年成為「韓華鷹」啦啦隊成員，以甜美清新的氣質與應援風格迅速累積人氣，更因自然親切的笑容而獲得「初戀系代表」的美譽。

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兩位成員於今年四月與五月，先後受邀至臺北大巨蛋擔任味全龍應援嘉賓，應援表現備受肯定。球迷反應熱烈於社群平台敲碗不斷，希望球團能夠網羅兩位韓援加入小龍女團隊，成為場邊應援陣容的重要一員。

針對球季間加盟味全龍，權喜原表示將以台灣為發展重心，未來會全力投入味全龍的應援與活動，期盼與台灣球迷粉絲建立更緊密的連結。

金娜妍則表示，儘管今年仍然需要先往返台韓兩地，但也會用百分之百的心力參與味全龍的應援與活動，並積極籌劃明年以更完整的安排投入台灣發展。

權喜原與金娜妍加盟後的正式應援演出，將於6月6日於天母棒球場登場，屆時也將與現役小龍女成員李多慧首次同場演出，勢必成為近期天母主場的矚目焦點。

▲權喜原 。（圖／味全龍提供）