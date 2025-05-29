藝人亮哲爸爸是前射箭國手　陳志洋風雨中出賽世壯運

▲藝人亮哲爸爸是前射箭國手陳志洋，風雨中出賽世壯運。（圖／新北市政府體育局提供，下同）



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曾在1984年當選洛杉磯奧運代表隊的陳志洋，本屆世壯運回歸賽場，參與射箭個人組反曲弓60公尺70歲組。陳志洋除了是退役國手以外，也是國內知名藝人亮哲的父親，他開玩笑的說：「兒子幫我出了報名費，鼓勵我出來參賽一下。」

▲前射箭國手陳志洋今早在板橋體育場參加射箭個人組反曲弓60公尺70歲組資格賽。

體育局表示，陳志洋已退役超過40年，他說：「自己對於射箭這項運動，相當有熱忱。去年得知世壯運會在雙北舉辦，就決定要回歸訓練參賽。」不過因為訓練的時間有限，身體的肌力還沒抓回來，穩定度不夠。他於5月26日在板橋體育場出賽，參加射箭個人組反曲弓60公尺70歲組資格賽，最終未能晉級決賽，對此他也坦言當天狀態不佳，自認表現狀態不佳，認為還可以更好。

▲曾在1984年當選洛杉磯奧運代表隊的陳志洋，本屆世壯運回歸賽場。

本屆世壯運在臺舉辦，讓陳家父子倆有機會都報名參賽，亮哲參加排球賽事。對此，陳父說：「排球是他熱愛的運動，只要從事自己興趣的事情，好好享受人生就好。」

目前陳志洋在國內的學院裡帶小朋友訓練射箭，他表示，射箭是很好的運動，讓小朋友能學習專注，延伸到生活，面對困境就能更沈著、冷靜。

世壯運射箭賽事在板橋體育場進行，5月27日登場的複合弓、反曲弓各組決賽，吸引前奧運國手及射箭名將包括陳詩園、郭振維、袁叔琪、魏均珩、譚雅婷與林詩嘉等再度上陣，比賽現場氣氛熱烈，展現壯年選手無比的運動精神。詳細賽程資訊請至2025雙北世界壯年運動會官網查詢。