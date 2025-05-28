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TPBL年度主場獎揭曉！新竹攻城獅「多元觀賽體驗」獲青睞

▲▼TPBL年度主場獎由新竹御嵿攻城獅獲得。（圖／TPBL提供）

▲TPBL年度主場獎由新竹御嵿攻城獅獲得。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）年度主場獎項今（28）日正式出爐，由深耕在地、創意十足的新竹御嶺攻城獅榮獲此殊榮。攻城獅球團以「創造多元觀賽體驗」為核心理念，從場邊設計到主題內容規劃，成功打造一座結合運動激情與在地文化的指標性主場。

票數部分，攻城獅擄獲媒體3成5以上的高分票，總得分55分，球迷選票則是14,033張票數，皆名列第1，綜合加權佔比為27.5%，遙遙領先福爾摩沙夢想家（15.2%）、新北國王（13.9%）、高雄全家海神（13.8%）與臺北台新戰神（13.5%）等勁敵，獲得球迷與媒體雙雙肯定。

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親子活動打造共享時光 孩童參與感十足

攻城獅球團積極推廣親子參與，根據不同主題日設計賽前同樂會，吸引大小朋友一同共襄盛舉。包括小獅會員專屬活動、親子主題週的畫稿徵件上大螢幕，以及針對偏鄉孩童舉辦的公益訓練營，皆廣獲好評。讓孩童勇於展現自己並快樂參與，是攻城獅球團欲傳達的核心理念之一，也讓每一場比賽不只熱血，更充滿溫度與回憶。

在地文化深度連結 主題週展現風城魅力

新竹御嵿攻城獅致力於將主場變成城市舞台，串連在地特色與多元文化。今年度主題週涵蓋廣泛，包含「來作客 客家文化主題週」、「LION LOKAH原住民主題週」，另外「LIONEERS JR. 小獅籃球隊」與「小小慕獅」等企劃，不僅強化在地文化認同，也吸引家庭族群與年輕粉絲參與。

此外，與藝人KID攜手打造的「野人生活節」、跨界結盟「統一獅X萬獸之王」、「LEVANGA北海道X風城物語」等活動，亦大幅提升主場活動的可看性與話題度；而IP聯名如「JOGUMAN小獅紫學院」，以及專為球團啦啦隊創造的「夏日獅BEST SHOW」，更讓攻城獅主場成為兼具娛樂與創意的品牌代表。

主題演出創造亮點 Muse Girls與吉祥物魅力全開

攻城獅主場另一吸睛特色，來自Muse Girls慕獅女孩啦啦隊與雙吉祥物的主題演出。Muse Girls會依每週主題日變換造型與表演內容，不僅在開場熱力開跳，也於節間與暫停時登上東西側小舞台，展現各具魅力的個人秀。吉祥物瑞迪與紙箱Uncle則以不同主題造型與舞蹈演出炒熱氣氛，並在場邊與觀眾近距離互動，成為大小獅紫軍眼中的明星角色。

創新球迷經營 策展式主場深化情感連結

攻城獅在球迷經營上的創新也獲得高度評價。從「大獅賽」、球季末的球迷感謝會到街頭掃街拉票，球團透過實體互動活動不斷加深粉絲情感連結，並形塑具歸屬感的獅紫軍文化。攻城獅營造出的「不只是看球，更是參與一場城市盛會」的理念，也讓主場成為整座城市的共同記憶。

【關於年度主場】
TPBL年度主場獎項旨在表彰主場經營表現最為出色的球隊，綜合評選標準包含：主題週與主場活動創意、球迷現場參與度、場邊氛圍營造、行銷推廣成果、在地文化連結、社群聲量與品牌整體形象等。本季由23位籃球線媒體記者、主播、球評以及全體球迷票選後綜合加權產出。

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