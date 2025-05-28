大谷翔平5月狂炸13轟隊史最多　道奇擊敗守護者系列賽2連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊28日（台灣時間）出戰守護者，大谷翔平連3場比賽開轟，敲出本季第20轟，5月累積13轟創隊史最多紀錄。道奇最終以9比5奪勝，系列賽取得2連勝。

根據紀錄專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平在本季前55場比賽已敲出20轟，與貝林傑（Cody Bellinger）在2019年並列隊史第2高，僅次於1951年霍奇斯（Gil Hodges）締造的21轟紀錄。

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大谷本月已敲出13轟，創隊史5月最多轟紀錄，而且並列隊史單月第3多，僅落後於蓋雷羅（Pedro Guerrero，1985年6月15轟）與史耐德（Duke Snider，1953年8月15轟）。

道奇在2局上發動攻勢，蒙西（Max Muncy）獲保送後盜上二壘，帕黑斯（Andy Pages）擊出安打送回1分，接著康佛托（Michael Conforto）、魯辛（Dalton Rushing）連續安打串聯攻勢，助隊取得2比0領先。

大谷翔平首打席遭三振，未能達成連3場首打席開轟的紀錄，第2打席則被對手故意保送。第3打席終於開轟，他擊出初速104.5英里（約168.2公里）、飛行距離362英尺（約110.3公尺）、仰角39度的反方向全壘打，幫助道奇拉開至4比0。

守護者在4局下靠施尼曼（Daniel Schneemann）轟出3分砲追近比數，康佛托6局上開轟擴大領先至5比3。8局上帕黑斯在一、二壘有跑者時擊出安打，此時守護者外野手馬丁內斯（Angel Martínez）發生失誤，跑者跑回本壘再添分數。

大谷翔平9局上獲得保送，貝茲（Mookie Betts）敲出強勁安打，蒙西再補上一發3分砲，本季第4轟出爐，道奇擴大至9比3。守護者在9局下靠阿里亞斯（Gabriel Arias）敲出適時安打追回2分，終場道奇仍守住勝果。

道奇先發投手梅伊（Dustin May）主投5局，被敲4支安打、失3分，包含1發全壘打，送出9次三振，拿下本季第3勝。

大谷翔平本場3打數1安打，為全壘打，另選到2次保送，跑回2分，被三振2次，目前打擊率為.296，OPS達1.053。