運動雲

>

大巨蛋首場女子棒球賽！前奧運國手率隊10分大逆轉奇蹟奪金

▲▼ 大巨蛋首場女子棒球賽! 前奧運國手李秋靜扮演逆轉功臣率隊奪金 站上大巨蛋做夢都會笑 。（圖／大會提供）

▲大巨蛋首場女子棒球賽，前奧運國手李秋靜扮演逆轉功臣率隊奪金，站上大巨蛋做夢都會笑 。（圖／大會提供）

記者王真魚／綜合報導

世壯運棒球公開女子組35+昨日在臺北大巨蛋進行冠軍戰，這也是女子棒球首次在大巨蛋比賽。由臺中向日葵OB隊克服首局10分落後，完成驚天大逆轉，終場以15：14力克跑跑人女子棒球俱樂部，以4戰全勝之姿笑納金牌，貢獻勝投的李秋靜直說，「這個是12強賽才能站的地方，我們小小人物有這個機會，真的很開心啊，晚上做夢都會笑了。」

李秋靜是2004雅典奧運、2008北京奧運的女壘國手，後來轉戰女棒也代表我國出征多次世界盃，這次世壯運是她繼2012年世界盃後首度回歸賽場，「剛好在臺灣辦，學姊也找我，想說難得有這個好的機會，不用出國就可以參與國際比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

世壯運棒球於新莊棒球場、天母棒球場以及臺北大巨蛋等職棒等級的場地舉辦，讓參賽者留下美好回憶，今天登板的李秋靜就說，大巨蛋投手丘踩起來相當舒服，還刻意放慢投球節奏享受當下，「如果沒這個比賽，一輩子只可能買票進來看球，沒辦法站在投手丘上了！」

李秋靜是在1局下1出局、滿壘時登板，一路投到第5局用3連K完美結束任務，完全壓制住跑跑人4局的攻勢後，再以二壘手的身份繼續留在場上，不僅投得好打擊也有所發揮，6局上就是靠她的德州安打，追加2分保險，最後也成為球隊1分差險勝的關鍵。

李秋靜目前在苗栗執教國中女子壘球和女子棒球，今天未納入先發球員，是因為下午還在帶隊出賽，4點才抵達現場。而臺中向日葵OB開賽守備不穩，讓跑跑人女子棒球俱樂部1局下只用2支安打就海灌11分，沒想到後來卻能從10分差的比數翻盤，李秋靜也感到驚嘆，「這個蠻神奇的耶！」她解釋隊友們可能因緊張興奮，比較綁手綁腳放不開，在適應氣氛後，攻守兩端都找回水準。

明天又要回到教練身份教育基層，李秋靜笑說學生們肯定都有收看直播，還好自己沒丟臉，「這場就是以身作則，做給小孩子看，讓他們從中把老師視為偶像去學習。」至於下屆世壯運在日本關西還要不要續戰？她回答，「不知道還跑不跑得動？看那時候的身體狀況。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

孫易磊完美3上3下奪生涯首救援　登上英雄訪問台全場歡呼

孫易磊完美3上3下奪生涯首救援　登上英雄訪問台全場歡呼

雷霆西區決賽聽牌不怕　灰狼艾德華茲：努力再拿一勝回主場

雷霆西區決賽聽牌不怕　灰狼艾德華茲：努力再拿一勝回主場

江坤宇「柯基飛」！王威晨致勝安　兄弟10局4比3氣走台鋼奪6連勝

江坤宇「柯基飛」！王威晨致勝安　兄弟10局4比3氣走台鋼奪6連勝

首安接著就首轟！高捷直呼驚喜　懊惱短打失敗努力喊聲彌補

首安接著就首轟！高捷直呼驚喜　懊惱短打失敗努力喊聲彌補

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

熱門新聞

陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

20歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援　新庄剛志曝「終結者任務」內幕

台人世壯運半馬奪金被抹黑、造謠　日選手摔倒原因曝光大逆轉

法網首輪最大爆冷！　德國黑馬4盤擊退世界第四前進次輪

「丟那麼準！」陳傑憲帥氣雷射肩　王正棠只能苦笑：害我很難看

林澤彬敲勝打！攻守獲鋒總稱讚　還原扶陳鏞基驚險畫面

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉

220歲孫易磊創火腿隊史最年輕救援

3世壯運半馬奪金被抹黑　日選手摔倒原因曝光

4法網首輪最大爆冷！

5陳傑憲長傳助殺　王正棠：害我很難看

最新新聞

1金童練出冠軍體態？唐西奇變超精壯

2孫易磊挑戰再現高中二刀流

3女棒首戰大巨蛋　奧運國手率隊奪金

4湖人拿鄉村Kobe換中鋒？經紀人警告

5國際奧會：2026冬奧仍禁俄國參賽

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【偷放閃】 #陳冠宇 想和 #郭俊麟 同隊打明星賽！

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

林晨樺世壯運從外野、投手轉三壘　看林煜清142公里：我差10公里

主播羅國禎差點開轟引驚呼　遺憾無法「攻蛋」聽高國慶一番話釋懷

跨季15連勝沒特殊迷信　後勁想挑戰「嘟嘟障礙」

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

慶生服裝主題「長輩感」 蓮花蠟燭全場爆笑

不相信爸爸年輕時的魅力 直到看到照片

【溫馨可愛的突襲‍】阿公阿婆悄悄出現！孫女反應超Ｑ

【確定不是考場？】賣場車道窄到懷疑人生？　網笑：適合當機車路考場
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366