大巨蛋首場女子棒球賽！前奧運國手率隊10分大逆轉奇蹟奪金

▲大巨蛋首場女子棒球賽，前奧運國手李秋靜扮演逆轉功臣率隊奪金，站上大巨蛋做夢都會笑 。（圖／大會提供）



記者王真魚／綜合報導

世壯運棒球公開女子組35+昨日在臺北大巨蛋進行冠軍戰，這也是女子棒球首次在大巨蛋比賽。由臺中向日葵OB隊克服首局10分落後，完成驚天大逆轉，終場以15：14力克跑跑人女子棒球俱樂部，以4戰全勝之姿笑納金牌，貢獻勝投的李秋靜直說，「這個是12強賽才能站的地方，我們小小人物有這個機會，真的很開心啊，晚上做夢都會笑了。」

李秋靜是2004雅典奧運、2008北京奧運的女壘國手，後來轉戰女棒也代表我國出征多次世界盃，這次世壯運是她繼2012年世界盃後首度回歸賽場，「剛好在臺灣辦，學姊也找我，想說難得有這個好的機會，不用出國就可以參與國際比賽。」

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世壯運棒球於新莊棒球場、天母棒球場以及臺北大巨蛋等職棒等級的場地舉辦，讓參賽者留下美好回憶，今天登板的李秋靜就說，大巨蛋投手丘踩起來相當舒服，還刻意放慢投球節奏享受當下，「如果沒這個比賽，一輩子只可能買票進來看球，沒辦法站在投手丘上了！」

李秋靜是在1局下1出局、滿壘時登板，一路投到第5局用3連K完美結束任務，完全壓制住跑跑人4局的攻勢後，再以二壘手的身份繼續留在場上，不僅投得好打擊也有所發揮，6局上就是靠她的德州安打，追加2分保險，最後也成為球隊1分差險勝的關鍵。

李秋靜目前在苗栗執教國中女子壘球和女子棒球，今天未納入先發球員，是因為下午還在帶隊出賽，4點才抵達現場。而臺中向日葵OB開賽守備不穩，讓跑跑人女子棒球俱樂部1局下只用2支安打就海灌11分，沒想到後來卻能從10分差的比數翻盤，李秋靜也感到驚嘆，「這個蠻神奇的耶！」她解釋隊友們可能因緊張興奮，比較綁手綁腳放不開，在適應氣氛後，攻守兩端都找回水準。

明天又要回到教練身份教育基層，李秋靜笑說學生們肯定都有收看直播，還好自己沒丟臉，「這場就是以身作則，做給小孩子看，讓他們從中把老師視為偶像去學習。」至於下屆世壯運在日本關西還要不要續戰？她回答，「不知道還跑不跑得動？看那時候的身體狀況。」