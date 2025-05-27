陳傑憲俚語玩笑遭炎上　深夜發文致歉：從未對女性有不敬之意

▲陳傑憲俚語玩笑遭炎上，誠摯致歉：言語的力量，比我想像更強大 。（圖／截自陳傑憲IG限時動態、記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

統一獅外野手陳傑憲近日在一段談話影片中，提及台語俚語時脫口說出「厝若要興，某就要照三頓揍」等語句，引發網路廣泛批評，遭到外界指責對女性不敬。事件引發熱議後，陳傑憲27日晚間賽後在個人Instagram上發文公開道歉，強調自己並無歧視或貶低女性的本意，並已第一時間向太太致歉，反省言語失當帶來的影響。

陳傑憲在訪談中被問到「知道哪些台語俚語？」時，一開始列舉了「聽某嘴，大富貴」、「心情放乎開，好事自然來」等傳統俗語，氣氛輕鬆，不過隨後表示，「厝若要興，某就要照三頓揍」，並笑稱，「我們都在笑啊，像這樣的台語梗都很好笑。」

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不過訪談內容被擷取片段曝光後，引發不少網友痛批玩笑過頭，不應出現在公開發言中。

針對這段內容引起的爭議，陳傑憲在IG貼文中誠摯道歉，表示，「前幾天訪談的影片造成大家觀感不好，我本人感到非常抱歉。當天我一時之間想到的俚語不多，只是照著聽過的講出來，沒有意圖對太太或任何一位女性不尊重。」

他進一步表示，「我也了解，就算只是轉述一個被當成玩笑的句子，也會造成傷害。我在意識到問題後馬上打電話跟太太道歉。這次的教訓讓我深刻體認到，言語的力量非常強大，即使本意不是如此，仍可能對他人造成傷害。」

陳傑憲強調自己從未認同那樣的內容，也希望透過這次事件提醒自己，「玩笑歸玩笑，也要記得分寸。」他最後也將原本脫口而出的句子修正為「厝若要興，某要照三餐親」，表達對家庭與另一半的尊重與珍惜。

「最後還是要對各位說一聲對不起，期許自己可以更愛護身邊的家人，在玩笑之際也要記得分寸。」陳傑憲表示。