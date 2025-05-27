首安接著就首轟！高捷直呼驚喜　懊惱短打失敗努力喊聲彌補

記者王真魚／新北報導

富邦悍將2023年第4輪指名新秀高捷27日迎來職業生涯重要里程碑，面對統一獅擊出生涯首轟，不僅為球隊注入關鍵火力，更寫下自己難忘一刻。談到這一棒的感受，他坦言雖然有感覺出去了，但逆風情況下仍全力衝刺，當下只想「拚能不能進到得點圈」，根本來不及多想。

「也有注意對方變化球做攻擊，雖然有感覺（是全壘打），但我還是盡全力衝，因為今天是逆風，主要先跑再說，看能不能上得點圈做攻擊。」他笑說，直到看到球飛出牆外才真的鬆一口氣，首安後接著就是首轟，也讓他直呼，「有點驚喜！」

儘管擊出首轟，高捷對自己的整體打擊表現仍十分自省，目前在一軍的打擊率偏低，他坦言，「可以再冷靜一點，有時候會心急想表現，反而讓自己的節奏亂掉。」對於比賽中短打沒處理好，他也直言，「回去要反省一下，會寫一下筆記」。

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升上一軍後的最大收穫，高捷認為是「球場外的因素」，尤其是球迷的熱情聲援讓他印象深刻，「第一場上場很亢奮的狀態，全程是專注在當下，但比賽後整個人累掉了。球迷的聲音真的很大，氛圍讓我很興奮。」

此戰對統一獅，高捷為隊友熱情吶喊，喊到都沒聲音了，他說，因為自己短打沒成功，更想為隊友打氣，「我相信我的隊友！戰術沒成功，就更想幫他們加油，喊到燒聲也沒關係！」

這顆首轟球也多虧球迷將球丟回場內，目前暫由范國宸保管。被問到想把這顆球獻給誰？高捷感動地說，「給曾經教過我的教練，我的家人，他們是我最大後盾，還有一直支持我的球迷和朋友。去年對我來說不是很好的一年，我很怕失敗，想表現反而壓力很大。今年我放開來打，才有今天的成果，謝謝他們對我不離不棄、永不放棄。」

特別的是，這場比賽，親妹妹也到場觀戰，見證他的職業生涯首轟。高捷笑說，「上一場主題日全家來結果下雨錯過了，這次妹妹有看到，她應該會講一個禮拜吧！」

▲高捷 。（圖／富邦悍將提供）