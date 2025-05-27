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鄭浩均、楊達翔二軍最速151！徐紹宇再見犧牲打　兄弟二軍勝台鋼

▲中信兄弟鄭浩均。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中信兄弟鄭浩均。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟二軍與台鋼二軍交手，兩隊不約而同派出速球派投手先發，根據聯盟紀錄，鄭浩均與楊達翔全場最快球速皆為151公里。雙方形成投手拉鋸戰，最終在延長10局，徐紹宇敲出再見高飛犧牲打，中信兄弟二軍以2比1擊敗台鋼雄鷹二軍。

比賽在2局上由台鋼雄鷹二軍率先發動攻勢，吳念庭選到保送，黃劼希、董秉軒接連敲安打先馳得點，雄鷹取得1比0領先。

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兄弟二軍在3局下迅速扳平比分，林志綱率先安打上壘，曾頌恩適時敲出安打，送回林志綱回本壘得分。延長賽10局下劉貴元執行短打，讓跑者楊祥禾上三壘，台鋼選擇故意保送林志綱，下一棒徐紹宇敲出再見高飛犧牲打。

兄弟鄭浩均先發5局，用60球，被敲出3支安打，僅1次保送，送出2次三振，無失分，防禦率2.28。彭識穎、李振昌、林暉盛、陳柏均接替登板皆無失分。

兄弟二軍最後靠鄧朝駿的穩定後援完成勝利。他在延長賽後援1局僅用8球，投出4顆好球，雖被敲出1支安打，但展現穩定投球表現，成功守住戰局，拿下個人本季第2勝。

台鋼楊達翔先發3局，被敲3支安打、失1分，送出3次三振。方郁淮、黃勃睿、陳冠豪、黃群接連登板皆無失分。謝葆錡後援0.2局，投出2次保送，承擔敗投。

關鍵字： 棒球中信兄弟台鋼雄鷹二軍投手

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