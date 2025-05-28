孫易磊交流戰再現二刀流？高中擁兩座盃賽全壘打王、U18打率近3成

▲ 孫易磊。（圖／悍創運動經紀提供）

記者楊舒帆／綜合報導

日職一軍例行賽即將進入重頭戲「兩聯盟交流賽」，火腿牛棚陣中表現亮眼的孫易磊，能否重現高中時期的二刀流英姿，備受關注。

孫易磊高中階段仍持續投打兼修，並循序漸進朝投手發展。高一時主攻打擊，高二轉為投打二刀流，高三則以投手為主力。

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他在高一時以外野手身分入選U18中華隊，在世界盃中出賽8場，24打數敲出7支安打，包括2支二壘安打，打擊率為.292。值得一提的是，長打能力也備受肯定，孫易磊在高二、高三參加的立德盃中皆拿下全壘打獎。

高三最後一次參加木棒聯賽時，也展現出色的二刀流實力。打擊方面，21打數敲出12支安打，打擊率高達.571，且未曾遭到三振；投手方面則出賽5場，拿下3勝，累計投20.1局為全隊最多，僅失1分。穀保家商順利奪冠，孫易磊也獲選為大會MVP。

孫易磊加盟火腿時，也曾與球團討論二刀流的發展可能性。火腿方面並未排斥他發展「雙刀流」，除了有球探現場觀察外，總管稻葉篤紀也親自看過影片，並給予不錯的評價，認為確實有討論與培養的空間。

日職6月3日起展開兩聯盟交流戰，火腿首個系列賽將在北海道迎戰阪神，古林睿煬日前先發後隔天降到二軍，最快6月2日歸隊，屆時有望再與孫易磊組「台灣連線」。