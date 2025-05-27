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贏球比開轟還難？悍將今對獅拚開胡！Škoda「打中送車」助陣

▲▼ 2025 Škoda 狂轟猛送第一站登場！ 5/27、5/28 新莊棒球場準時開轟！ （圖／截自Škoda官方臉書）

▲2025 Škoda 狂轟猛送第一站登場！ 5/27、5/28 新莊棒球場準時開轟！ （圖／截自Škoda官方臉書）

記者王真魚／綜合報導

2025年Škoda年度盛事「狂轟猛送」首站活動於5月27日、28日強勢登場，新莊棒球場將成為熱血焦點，富邦悍將今天回到主場迎戰龍頭統一獅，不只拼終結連敗，更有機會把Škoda開回家！

富邦悍將上周末遭樂天桃猿橫掃，苦吞4連敗，更創下對桃猿跨季12連敗，追平隊史最長對戰連敗紀錄。今天重返新莊主場，對手則是本季同樣還沒贏過的統一獅，雙方本季前7戰悍將全數落敗，能否在「狂轟猛送」加持下突破備受關注。

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統一獅上周末也遭中信兄弟橫掃，今晚將派出洋投蒙德茲先發登板，肩負鞏固王位的任務。而悍將則由本土投手黃保羅掛帥，此役為他本季首度面對獅隊，能否扛住火力止敗，為球隊注入勝利，拭目以待。

Škoda Taiwan今年「玩更大」！今、明兩天在新莊球場推出「狂轟猛送」活動，不僅維持經典的「打中送車」規則，還加碼「全壘打送試駕」。

【Škoda 狂轟猛送-新莊棒球場站】活動辦法

(一)球迷於Škoda 狂轟猛送-富邦悍將站 (5/27-5/28)活動現場掃描QR code填寫抽獎資料，即可參加活動。
(二)主辦單位將於活動隔日，以電腦抽選的方式抽出幸運球迷，於Škoda FB 粉絲專頁公布得獎名單，請球迷妥善保管票根。

詳細參考https://www.facebook.com/share/16YZ7WXRcn/

活動項目 條件 獎勵
全壘打打中帆布車圖 (球員) 首位主場球員擊出全壘打，直接擊中外野Škoda帆布車圖，且主隊贏球。 Škoda Kamiq 一台
全壘打打中帆布車圖 (球迷) 首位主場球員擊出全壘打，直接擊中外野Škoda帆布車圖，且主隊贏球。 抽出一位球迷，送Škoda Kamiq 一台
全壘打送試駕 (球員) 主場球員於活動日擊出全壘打，不論支數，且主隊贏球。 試駕一台Škoda車款一個月
全壘打送試駕 (球迷) 主場球員於活動日擊出全壘打，且主隊贏球，依全壘打打點數抽出相應數量的球迷。（舉例：一分打點全壘打即抽一位球迷，兩分打點全壘打抽兩位，以此類推） 試駕一台Škoda車款一個月
關鍵字： 新莊棒球場&Scaronkoda富邦悍將狂轟猛送熱血對決

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