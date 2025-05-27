贏球比開轟還難？悍將今對獅拚開胡！Škoda「打中送車」助陣

▲2025 Škoda 狂轟猛送第一站登場！ 5/27、5/28 新莊棒球場準時開轟！ （圖／截自Škoda官方臉書）



記者王真魚／綜合報導

2025年Škoda年度盛事「狂轟猛送」首站活動於5月27日、28日強勢登場，新莊棒球場將成為熱血焦點，富邦悍將今天回到主場迎戰龍頭統一獅，不只拼終結連敗，更有機會把Škoda開回家！

富邦悍將上周末遭樂天桃猿橫掃，苦吞4連敗，更創下對桃猿跨季12連敗，追平隊史最長對戰連敗紀錄。今天重返新莊主場，對手則是本季同樣還沒贏過的統一獅，雙方本季前7戰悍將全數落敗，能否在「狂轟猛送」加持下突破備受關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

統一獅上周末也遭中信兄弟橫掃，今晚將派出洋投蒙德茲先發登板，肩負鞏固王位的任務。而悍將則由本土投手黃保羅掛帥，此役為他本季首度面對獅隊，能否扛住火力止敗，為球隊注入勝利，拭目以待。

Škoda Taiwan今年「玩更大」！今、明兩天在新莊球場推出「狂轟猛送」活動，不僅維持經典的「打中送車」規則，還加碼「全壘打送試駕」。

【Škoda 狂轟猛送-新莊棒球場站】活動辦法

(一)球迷於Škoda 狂轟猛送-富邦悍將站 (5/27-5/28)活動現場掃描QR code填寫抽獎資料，即可參加活動。

(二)主辦單位將於活動隔日，以電腦抽選的方式抽出幸運球迷，於Škoda FB 粉絲專頁公布得獎名單，請球迷妥善保管票根。

詳細參考https://www.facebook.com/share/16YZ7WXRcn/