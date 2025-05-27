週末來台南！統一獅邀謝銘祐、麵包車樂團獻唱感受府城魅力

▲金曲歌王謝銘祐與麵包車樂團，府城巷弄賽後演唱 用台語音樂唱出在地文化 。（圖／統一獅提供）



記者王真魚／綜合報導

5/30～6/1統一7-ELEVEN獅台南市立棒球場舉辦「府城巷弄」城市主題日，攜手府城在地原創角色「巷仔Niau」，結合台南的巷弄文化、歷史古蹟與日常風景，邀請球迷走進熟悉的街景，感受府城的生活節奏。

5/31(六)猿獅比賽賽後，結合府城巷弄主題日特別邀請謝銘祐及麵包車樂團蒞臨台南棒球場帶來將近30分鐘音樂饗宴，透過歌曲讓球迷更近一步認識台南文化，今年第 36 屆流行音樂金曲獎

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝銘祐《偏南》專輯更入圍「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」、「最佳台語專輯獎」、最佳作詞人獎」、「最佳台語男歌手獎」，實為台南之光。麵包車樂團於2005年成立，由金曲台語歌王-謝銘祐和一群音樂愛好者共同組成，平時主要前往療養機構、育幼院、廟埕、台灣大街小巷，為長輩、孩子、以及社區獻唱，去年更獲邀前往2024巴黎文化奧運演唱，將台灣文化透過音樂傳遞到國外。

統一獅曾在2016年草地音樂會及2019年復古祭活動，邀請謝銘祐及麵包車樂團蒞臨表演，帶給球迷不同的音樂饗宴，這一次「府城巷弄」主題日，週六假日適逢端午連續假期，特別在賽後場內進行演唱，歡迎各位進場球迷賽後一起留在台南棒球場看臺區，進場感受台語音樂的魅力。

府城巷弄主題日賽事資訊：

5.30(五) 16:05 猿vs.獅 台南棒球場

5.31(六) 16:05 猿vs.獅 台南棒球場

6.01(日) 16:05 猿vs.獅 台南棒球場

售票平台：全台統一超商ibon機台或網路售票

售票網址：https://reurl.cc/QYD0RZ