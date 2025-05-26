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砲轟千賀滉大仍不滿意　大谷翔平檢討：有些打席真的可惜

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇球星大谷翔平26日（台灣時間）於花旗球場迎戰大都會，在開局首打席就轟出本季第18發全壘打，展現強勁打擊火力。然而，隨後三打席未再擊出安打，最終繳出4打數1安打、1分打點的成績。儘管個人開砲，道奇仍以1比3敗北，大谷賽後也坦言對部分打席表現感到懊悔。

這場比賽開打前，大谷才剛完成右肘手術後的首次實戰打擊練習（Live BP），面對5名打者投出22球，飆出最快156公里的球速。隨後便以「第1棒、指定打擊」身分登場出賽，首打席即逮中千賀滉大的失投球，將球轟向右外野全壘打牆，飛行距離達411英尺，擊球初速高達108.2英里（約174公里），展現主砲價值。

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然而，這發陽春砲也成為大谷全場唯一安打。他其後三度站上打擊區，分別有1次三振、2次飛球出局。對此，大谷在賽後受訪時表示：「有把甜球確實打中，這點還不錯。不過第三打席的中外野飛球，當下我覺得應該是有機會變成全壘打的，結果就差一點，這樣的打席我也認為是可以再掌握得更好。如果那球能變成全壘打，就能追平比數，對我來說是滿遺憾的一球。」

談到前一戰對皮特森（David Peterson）與此戰對千賀滉大的對決，他坦言，「兩人是完全不同類型的投手，當然不能一概而論，但都是非常出色的投手群。今天也有滿壘機會，若說可惜的話就是那些打席。我昨天也吞了3次三振，應該可以再更細膩一些，有些打席是可以打出結果的，我覺得那是我需要反省的地方。」

關鍵字： 大谷翔平道奇全壘打棒球表現

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