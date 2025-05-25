大谷翔平4打數熄火吞3K、打擊率跌破3成　道奇2比5不敵大都會

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇25日（台灣時間）迎戰大都會，皮特森（David Peterson）先發好投，迪亞茲（Edwin Díaz）後援好投，率隊以5比2獲勝。大谷翔平4打數熄火，慘遭3K，打擊率跌破3成。

道奇2局上突破防線，帕黑斯（Andy Pages）擊出安打，艾德曼（Tommy Edman）觸身球保送，E.赫南德茲（Enrique Hernández）適時安打先馳得點，隨後魯辛（Dalton Rushing）擊出滾地球，也進帳1打點，道奇2比0領先。

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大都會2局下馬上反擊，保送後泰勒（Tyrone Taylor）、巴蒂（Brett Baty）連續安打追回1分。馬堤（Starling Marte）4局下適時安打追平比數，索托（Juan Soto）滿壘時刻建功，掃出2打點安打，助大都會取得4比2領先。8局下巴蒂二壘安打建功再添保險分。

大谷翔平遭到大都會先發投手皮特森（David Peterson）壓制，4打數都熄火還吞下3次三振，打擊率下滑至.296，這是他近14場比賽以來首次跌破3成。皮特森主投7.2局，被敲5支安打，失2分，有2次保送，奪7次三振，過程中製造3次雙殺。

大都會全場11支安打，比道奇多6支，埋伏在第9棒的巴蒂單場3安打，貢獻2打點、1得分，另選到1保送，表現最亮眼。