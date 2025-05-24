「台灣飛人」陳信安重返賽場！林冠綸飆8記三分　世壯運首戰取勝

▲「台灣飛人」陳信安領軍的「Bullymotherbbq」隊在世壯運首戰取勝。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

由「台灣飛人」陳信安領軍、退役職籃好手與藝人聯手組成的「Bullymotherbbq」籃球隊，今（24）日在2025雙北世壯運男子頂級35+40+組登場，首戰以81比70力退蒙古Sankou隊，拿下隊史首勝。退役多年首度參賽的陳信安賽後直呼，「打得很開心！」

「Bullymotherbbq」陣容星光熠熠，不僅有陳信安掛帥，還有王信凱、左從凱等昔日名將坐鎮，更邀來藝人王陽明、紀言愷（JR）助陣，總教練更請到富邦勇士冠軍教頭許晉哲操刀，從場上到場邊話題滿滿。

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▲「Bullymotherbbq」隊陣中還有藝人王陽明。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

現任PLG桃園璞園領航猿發言人的陳信安此役擔任先發，開賽就送出漂亮助攻，助岳瀛立拋投得手還贏得加罰。他透露原本預計只是「調整狀況」，沒想到比賽節奏激烈，自己一路打到第3節才退場，留下2分、4助攻的成績單。

陳信安去年才動完膝蓋手術，他原本打算「打一休二」，但此戰打完身體無恙，也為之後出賽時間留下伏筆。

▲▼陳信安領軍的「Bullymotherbbq」隊在世壯運首戰取勝。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

本場最大功臣非林冠綸莫屬，這位前新竹攻城獅總教練今天手感火燙，狂砍8顆三分轟下28分，繳出MVP級的表現，引來全場驚呼。賽後被虧該重返球員身份，他則笑回，「先不要啦，現在享受籃球最重要。」

▲林冠綸狂飆8顆三分。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

林冠綸坦言，自己退役後已超過5年沒碰球，平時僅靠慢跑與重量訓練維持狀態，「手感好是以前年輕練得多，畢竟這是我過去吃飯的東西。」

本戰關鍵落在第2節最後18秒，岳瀛立抄截後快攻得手，幫助球隊以36比34結束上半場。最終「Bullymotherbbq」靠著穩健團隊發揮成功奪勝，也替後續賽事打下信心基礎。

▲冠軍教頭許晉哲執教。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）