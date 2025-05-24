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世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手

▲▼ 世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手 。（圖／新北市政府提供）

▲大家在場上一起熱血的打球+一起享受比賽。（圖／新北市政府提供）

體育中心／綜合報導

雙北世壯運慢速壘球今（24）日迎來雙北大戰！新北市長侯友宜領軍的新北市隊對決蔣萬安市長帶領的臺北市隊，在大雨中開打，二隊不畏風雨熱血應戰，先攻的新北隊第一棒侯友宜市長在攻守兩端皆有好表現，讓場邊加油團發出陣陣歡呼聲，他賽後表示：「這是自己第一次參加壘球賽，非常難得雙北局處之間有機會一起打球，大家很享受這場比賽，跟臺北市隊的比賽，就是在用壘球在交朋友。」  

▲▼ 世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手 。（圖／新北市政府提供）

▲先攻的新北隊第一棒侯友宜+在攻守兩端皆有好表現。

體育局表示，今(24)日世壯運慢壘開賽前觀山球場的現場雨勢相當大，不過開賽後烏雲就漸漸飄散。侯友宜市長作為新北市隊的首棒，首打席就敲出安打，為新北市隊先下一城。雖然最終以3比9不敵臺北市隊，不過侯友宜市長仍肯定團隊的表現，他說：「市府同仁們都很積極練球，看到首長們用身體去擋每一顆球，真的勇氣可嘉！」  

▲▼ 世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜也作為投手+面對臺北市長蔣萬安的打擊。

▲▼ 世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手 。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜作為新北市隊的首棒+首打席就敲出安打+為新北市隊先下一城。

除了打擊以外，侯友宜市長也作為投手，面對臺北市長蔣萬安的打擊，對此他表示，萬安市長是個運動表現很不錯的首長，但比起勝負，看到雙北市的大家在場上一起熱血的打球才是最重要的。  

▲▼ 世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手 。（圖／新北市政府提供）

▲二隊不畏風雨熱血應戰。

侯友宜說，今年的世壯運因為雙北共同合作，一定會辦得漂亮又成功，未來也期望在市政建設上能夠攜手合作，為雙北創造共贏。  

▲▼ 世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手 。（圖／新北市政府提供）

▲賽前新北市隊一起呼口號提振士氣。

體育局補充，世壯運慢速壘球賽，明天進入第7天賽程，5/25（日)下午2時10分休閒公開混合組45+，仍然由新北市隊對上臺北市隊，精彩還沒結束！2025雙北世壯運賽事持續登場，邀請大家一起進場感受熱情、為選手加油！詳細賽程資訊請至2025雙北世界壯年運動會官網查詢。

▲▼ 世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手 。（圖／新北市政府提供）

▲雙北局處一起享受這場比賽+用壘球交朋友。

▲▼ 世壯運慢速壘球迎來雙北大戰　侯友宜攻防展現優異身手 。（圖／新北市政府提供）

▲雙北世壯運慢速壘球今（24）日迎來雙北大戰。

關鍵字： 壘球雙北世壯運市長對決熱血

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