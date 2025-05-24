「我就跳跳跳」張政禹巧秒跑壘「買犯」騙到一分！曾看鄭宗哲秀過

記者王真魚／台北報導

味全龍內野手張政禹5月23日與台鋼雄鷹之戰於首局巧妙跑壘，成功讓對手構成妨礙守備，幫助球隊攻下第5分。今天賽前談到當時狀況，他直言，自己先前曾遇到類似狀況，這次在更懂規則的狀況下成功「買犯」。

首局下，味全龍已有4分進帳，張政禹在三壘時一次離壘動作遭到雄鷹發動夾殺。他靈活穿梭於本壘與三壘間，來回奔跑拖延時間，吸引多名防守球員前來支援。就在混亂中，他注意到沒有持球的一壘手宋柏翰擋在自己的跑壘路徑上，機警地貼身「摸」了一下立刻向裁判示意對方妨礙跑壘。

裁判起初判定出局，但經過味全總教練葉君璋抗議，4名裁判會議討論後，改判妨礙跑壘成立，這一分順利納入龍隊的得分板，成為該局的第5分。終場味全以12：2大勝台鋼，張政禹的精彩操作成為比賽焦點之一。

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味全龍總教練葉君璋昨天賽後提到，這讓人聯想到去年劉基鴻也有遇到類似情況，球員已有應對經驗。張政禹也笑說，昨天真的在找人「買犯」，「太多人在我的路徑上了，錯誤的機率就變高。」

他進一步指出，一開始是捕手張肇元靠近時就發現對方離自己太近，「如果我碰到他又沒持球，就有機會構成妨礙。」最後他在奔跑過程中「跳跳跳」地接觸到宋柏翰，意外成為讓他「買犯」成功的關鍵。

▲張政禹巧妙跑壘，最後在奔跑過程中「跳跳跳」地接觸到宋柏翰，意外成為讓他「買犯」成功的關鍵。 。（圖／味全龍提供）

苦主宋柏翰近期才剛升上一軍，對於昨天遇到的狀況，有回頭再去看影片，「都是經驗，下一次會更注意，教練也有提醒，沒有持球的狀態，要閃快一點。」

這波精準的操作看似戲劇化，實則是對比賽規則的理解與實戰經驗的展現。張政禹直言，這不能說打球很髒，也沒有故意耍花招，「只是剛好以前碰過、知道這個規則。」他進一步舉例，去年冬盟的鄭宗哲示範過一次，以及葉總提及的劉基鴻，曾因為這樣被判妨礙跑壘。

對於這次爭議性判決，雄鷹總教練洪一中坦言，其實當下因為自己的角度問題，實際過程沒有太清楚，他也表示，這種情況裁判主觀認定居多，「就是尊重裁判的判決。」

不過洪總也提到另一問題，「台灣的轉播角度太少，許多關鍵點難以重播確認，美國職棒就好多了，攝影機與角度更完整。」像是大巨蛋場地，如果能夠增加從上而下的攝影視角，會更有助於提升輔助判決的準確度。