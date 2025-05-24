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詹皇21度進入最佳陣容續寫歷史　柯瑞連續獲選成史上最老

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA兩大天王詹姆斯、柯瑞攜手進入年度第2隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

兩位NBA「不老」天王再度締造歷史！40歲的詹姆斯（LeBron James）與37歲的柯瑞（Stephen Curry）攜手進入2024-25賽季的年度第2隊，分別是生涯第21次與第11次入選最佳陣容，各自創下歷史新猷。

詹姆斯22年前以「天選之子」之姿進入聯盟，如今已是NBA歷史得分王，並為熱火、騎士與湖人奪下共4座總冠軍。他本季出賽70場，繳出場均24.4分、7.8籃板、8.2助攻的全能數據，投籃命中率51.3%、三分命中率37.6%、罰球命中率78.2%為生涯最佳。

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詹姆斯進入本季的年度第2隊，這是他生涯第21次入選最佳陣容，再度刷新歷史紀錄。他比賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、布萊恩（Kobe Bryant）與鄧肯（Tim Duncan）這3位15次入選的傳奇球星還多出6次，獨居歷史第1。

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯生涯21度入選年度最佳陣容，持續刷新歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞則在生涯第16季繳出場均24.5分、6.0助攻、4.4籃板，仍舊維持頂尖水準，與詹姆斯攜手獲選年度第2隊。這是他第11度入選年度陣容，成為史上僅22位達此紀錄的球員之一。根據統計，他也是歷來連續進入最佳陣容的後衛中「最年長」的一位。

本季年度第2隊陣容包括：布朗森（Jalen Brunson）、柯瑞、艾德華茲（Anthony Edwards）、詹姆斯與年度最佳防守球員莫布里（Evan Mobley）。

值得一提的是，詹姆斯仍擁有價值5200萬美元的球員選項，若今夏選擇跳出合約將成為完全自由球員，去留成為關注焦點；柯瑞則全力朝著生涯第5冠邁進，兩位巨星的傳奇仍未畫下句點。

▲▼勇士柯瑞、湖人詹姆斯、勇士波傑姆斯基 。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞37歲火力不減，第11度獲選年度陣容。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron James金州勇士Stephen Curry

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