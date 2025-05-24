喬丹前經紀人開酸詹皇？　「若MJ能找超巨組隊可奪15冠」

▲喬丹與詹姆斯誰比較偉大，是一場永無止境的辯論。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的前經紀人福克（David Falk）近日接受《Sports Business Journal》訪問時，談到心中歷代球員排名時語出驚人，他表示當今NBA門面詹姆斯（LeBron James）「大概」會排進他的前10名，但不會是前2，他直言若喬丹當年也能自由選隊和搭檔，「他會拿15座冠軍」。

福克現年75歲，是NBA歷史上最具影響力的經紀人之一，曾經在1990年代一手打造喬丹的商業帝國。談到心中最偉大的球員，毫無疑問他選擇了喬丹，第2名可能是賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）或布萊恩（Kobe Bryant），至於詹姆斯則「大概」會排進前10名。

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福克直言，「我真的很喜歡LeBron，但如果喬丹當年也像他一樣能挑球隊、找兩個超級球星搭檔，他早就拿下15座冠軍了。」

這番話暗指詹姆斯生涯多次透過自由球員身份轉隊，包括2010年轉戰熱火與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組3巨頭，再到2018年前進湖人與戴維斯（Anthony Davis）聯手，都是主動「組團」，有別於喬丹生涯始終效力公牛，僅短暫在生涯尾聲加盟巫師。

雖然詹姆斯擁有4座總冠軍，總得分更登上歷史第1，但一直以來都有人批評他「抱團」的舉動，這也是他在GOAT（史上最佳）爭論中難以超越喬丹的主要論點之一，福克這番話再度點燃雙方支持者的戰火。

值得一提的是，自由市場在喬丹時代並不盛行，大部分球員都是透過交易或球隊安排異動，如今的球員擁有更多主動權與職涯規劃空間，是否因此貶低其歷史地位，也是這場永無止境的GOAT辯論核心之一。