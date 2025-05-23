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新莊球場變夜市！悍將6/7起邀你呷好味、玩遊戲、抽機票

▲▼ 邊看球邊逛夜市！悍將主題日開跑　夜市美食、好禮抽獎全都來 。（圖／富邦悍將提供））

▲邊看球邊逛夜市！悍將主題日開跑，夜市美食、好禮抽獎全都來 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

初夏的夜晚不只看棒球，還要大啖夜市美食！富邦悍將於 6 月 7 日（六）、6 月 8 日（日） 兩天在新莊棒球場熱鬧舉辦主題日「迺夜市・呷好味」，將台灣最道地的夜市文化完整搬進 球場，15 家道地的夜市美食進駐新莊城堡，打造結合棒球、吃喝與互動的夜市派對！

新莊棒球場打造最大的「悍將夜市」，經典夜市美食讓你一攤接一攤吃不停，包括一口酥臭 豆腐、香酥杏鮑菇、一口煎餃、古早味紅茶冰、大腸包小腸、現煎鳥蛋、甘草芭樂、雪花 冰、油飯涼麵、糖葫蘆、大熱狗、地瓜球、香酥大雞排鹽酥雞、轟炸大魷魚花枝丸、刈包等 夜市經典小吃，只在主題日兩天限定登場。

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「迺夜市・呷好味」兩天活動還集結多家品牌聯手出擊，進場於進場贈品攤位帳篷出示闖關 卡，即送罐裝金牌台灣啤酒（限 18 歲以上民眾兌換）、GATSBY 潔面濕紙巾，以及「港快 悍你飛」聯名行李吊牌，贈品數量有限，送完為止。台灣啤酒與香港快運 HK Express 也在 現場舉辦限定活動，只要到品牌攤位完成指定任務，就有機會把限量品牌好禮帶走，還有機 會抽到「台北/台中/高雄/花蓮 - 香港」 來回機票，今夏最讚的度假行程直接安排！

到夜市除了吃美食，當然少不了好玩的遊戲攤位，如打彈珠、賓果連線等經典夜市遊戲等著 球迷來挑戰，只要完成遊戲體驗就有機會獲得黑松沙士清新紅柚風味乙瓶、悍衛本壘造型吊 飾與球員版棒球帽等好禮，每天數量有限，送完為止！兩天舞台活動輪番上陣，6 月 7 日應 援團長化身「新莊叫賣哥」，開口就讓你秒進夜市最熟悉的聲音情境；6 月 8 日則推出人氣 互動遊戲「夜市估價王」，歡迎球迷現場踴躍參賽，測試你對夜市行情的敏銳度，中場活動 「糖葫蘆快手」要來考驗你的手速，挑戰成功還能把獎品帶回家！更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

關鍵字： 夜市美食棒球活動派對

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