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世壯運不老雙星！90歲林汝聰昨才下水就衝第1　97歲唐成瑤獨攬5金

▲▼世壯運游泳不老雙星90歲林汝聰、97歲唐成瑤 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲世壯運游泳不老雙星90歲林汝聰（左）、97歲唐成瑤（右） 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

「不老英雄」再度成為游池焦點！2025年雙北世壯運賽場上，來自台灣兩位高齡選手，90歲林汝聰與97歲唐成瑤，參加今（22）日50公尺自由式比賽，在觀眾熱情加油聲中順利完賽，並雙雙拿下金牌。兩人用實際行動證明，年齡從來不是限制，持續運動、熱愛生活，不僅是長青秘訣，更是這些爺爺奶奶閃閃發光的關鍵所在。

「我昨天才下水，今年第一次喔！」林汝聰笑著分享參賽趣事，出生於民國24年，今年剛滿90歲的他，是本屆世壯運最年長的泳者之一。雖然平時鮮少游泳，這次在親戚鼓勵下報名參賽，他開朗表示，「既然有人推薦，我就樂意試試看，這裡氣氛很好，游泳的設備、環境都很不錯，而我不在乎成績、也不追求名次，就是單純想動一動。」

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▲▼世壯運游泳不老雙星90歲林汝聰、97歲唐成瑤 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲90歲林汝聰昨日是今年第一次下水，是本屆世壯運最年長的泳者之一。。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

談起與游泳的緣分，林汝聰回憶，自己從初中開始參加校隊訓練，當時是希望藉由運動幫助身體成長，沒想到這一游就是幾十年。雖隨年紀增長、生活環境改變，現在已無法像年輕時天天下水，但運動習慣從未間斷，「我現在保持每天快走40分鐘，沒有改變運動的習慣，而是改變運動的項目。」

▲▼世壯運游泳不老雙星90歲林汝聰、97歲唐成瑤 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲▼90歲林汝聰從初中開始參加校隊訓練，一路游到現在。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲▼世壯運游泳不老雙星90歲林汝聰、97歲唐成瑤 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

「跳水不會怕啦，我以前受過正式的訓練，只是這裡跳水台比以前高一點而已。」林汝聰說，今天站上比賽場地那一刻，熟悉的感覺又回來了，而全家人也一同到場應援，「他們跟我說，輸贏不重要，健康才最要緊。」他強調，選擇游泳與其說是競賽，不如說是一種自我照顧的方式，「為了健康、預防老化、保持活動力，運動對身體真的很好。尤其是游泳，全身都會動起來，是很好的選擇。」

另一位同樣令人敬佩選手，是今年97歲的唐成瑤，她在這次世壯運中，一口氣參加了游泳、田徑在內的五項比賽，勇奪5面金牌（游泳：50公尺蛙式、100公尺蛙式、50公尺自由式，田徑：200公尺、400公尺）。賽後她分享，「我真的很快樂，因為主耶穌讓我活到97歲，才能有這個機會比賽，不然到了天上就不能游泳了！」

唐成瑤坦言，自己年事已高，常擔心未來無法再參賽，因此格外珍惜每一次站上賽場時刻，「我害怕沒有機會，所以我就努力抓住這次機會，所有項目都我盡力而為，不達到目的絕對不甘休！」比賽結束後，她表示未來會持續運動，「我很喜歡游泳，以前365天、天天游泳，但現在則調整成夏天游泳、冬天走路，還是要持續動下去！」

▼97歲唐成瑤獨攬5面金牌。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

▲▼世壯運游泳不老雙星90歲林汝聰、97歲唐成瑤 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

關鍵字： 游泳世壯運林汝聰唐成瑤

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