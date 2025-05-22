「台灣至寶」連線！新庄監督有個夢：古林睿煬8局、孫易磊關門

▲孫易磊。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

北海道日本火腿鬥士今天宣布，已將「台灣至寶」孫易磊轉為支配下選手，背號從原本的「196」更換為「96」。新庄監督出席記者會，直呼對孫易磊表現相當期待，而今天剛好是古林睿煬先發，「我有一個夢想，希望孫易磊可以9局上來關門。」

曾是U18台灣代表隊王牌投手的孫易磊，2023年與日本火腿簽下為期4年的育成合約加入球隊。去年在二軍登板15場，交出2勝2敗、防禦率3.86的成績。今年球季在二軍累計7場出賽，戰績2勝0敗、防禦率1.35，

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孫易磊今天以流利的日語問候大家。他說，「球團是在前天重訓休息的時候告訴我這件事的，當下聽到真的非常開心。」

有望與古林睿煬組「至寶」連線，孫易磊直言，古林睿煬是一位非常好的前輩，「他在日本的投球表現比在台灣時還厲害。我的強項是心理素質，不管在什麼狀況下，我都有信心投出高品質的直球。未來也想持續做自己，展現自我特色。希望球迷們可以叫我『イーレイ（易磊）』。」

選擇這時機點讓孫易磊轉為支配下，新庄監督表示，「轉捩點是在5月11日對樂天的比賽，當時古林完投完封。之後我就很好奇孫投手會有怎樣的投球表現。」

「今天古林是先發，我有一個夢想，就是讓孫投手在第九局上場投球，把勝利球交給他的家人，這就是今天召開記者會的原因。」新庄隨後笑說，「但如果古林投手投出無安打比賽，那孫易磊就留到明天上場。」

孫易磊有望直接登錄一軍，新庄剛志透露定位，「會先讓他累積中繼經驗，最終希望他成為頂尖的先發投手。他有潛力拿下至少15勝，希望他能與古林一起競爭最多勝投。」

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）