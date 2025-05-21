首位現任市長參加IOC等級國際賽　蔣萬安世壯運壁球首日2連勝

▲台北市長蔣萬安在世壯運壁球首日取得2連勝 。（圖／2025雙北世壯運執委會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

穿上球衣、走進場館，台北市長蔣萬安今（21）日用行動詮釋「終身運動」的精神。在2025世壯運男子45歲+壁球休閒組，蔣萬安連兩場皆以「直落三」奪勝，初次挑戰新運動就展現不俗實力，獲得現場觀眾熱烈掌聲。他也成為首位參加IOC等級國際賽的現任市長，帶頭以實際行動響應全民運動。

蔣萬安這次世壯運報名了壘球和壁球兩項賽事，他透露自己大學時曾打過壘球，算是很熟悉的運動，而壁球則是報名世壯運後才新學的一項運動。

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蔣萬安說，「原本想說在賽前可以好好的特訓、集訓，但市政比較繁忙，我總共只練習了兩次！」

雖是初學者，蔣萬安首場即以11：9、11：7、11：5拿下首勝，對手梁育實賽後直呼「市長滿強的！」稍作休息後，蔣萬安再以11：1、11：2、11：6輕取對手張漢寧，明（22）日將迎戰預賽最後一位對手馮少豪。

蔣萬安表示，本屆世壯運至今，看到很多長輩表現非常的亮眼，例如田徑場上的噴射機阿嬤林潘秀雲女士，她的賽事就令人感動，林潘秀雲年輕時是田徑隊，參與很多運動賽事，即使後來60歲、70歲一樣也維持運動的習慣，是很代表性的人物。

蔣萬安說，希望所有的人，不管是50歲、 60歲、70歲，都可以開始培養運動的習慣；過去有運動習慣的人也可以新學一項運動，持續培養對運動的熱情，這就是世壯運的意義。