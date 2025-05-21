山本由伸獲讚王牌等級！挑戰無安打笑答：9局太遠了啦

Yoshinobu Yamamoto had a full arsenal of filth tonight



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記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍投手山本由伸於美國時間5月20日（台灣時間21日），對亞利桑那響尾蛇的比賽中繳出壓倒性表現，主投7局僅被敲出1支安打、無失分，飆出9次三振，卻因終結者在9局丟分，與勝投擦肩而過。儘管如此，道奇最終在延長10局演出3分逆轉再見勝利，終止4連敗。山本賽後受訪時展現王牌風範，直言能全員一起贏下比賽，是最棒的結果。

對於此戰配球策略，山本特別感謝捕手史密斯（Will Smith）的判斷與引導，「今天的曲球、卡特球、甚至是變速球的搭配，都是按照威爾的想法來執行的，我信任他，也讓我可以專心做好自己的投球任務。」

史密斯賽後同樣大力稱讚山本的表現，「他的球幾乎完美，不論是球速、變化還是控球，今天就是王牌等級。」

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山本在前6局完全壓制響尾蛇打線，被問及是否意識到無安打比賽正在發生。對此他笑言，「九局還是太遠了啦（笑），如果今天可以順順地投到130球，或許能夠繼續挑戰，但我當下只專注在一個一個打者身上。」

比賽最緊張的一幕出現在第7局，山本先被首名打者馬提（Ketel Marte）敲出全場首安，隨後形成二出局一三壘有人的局面，投球數也來到本季最高的104球。但他冷靜地讓對方主力打者揮空三振脫困，並在投手丘上振臂大吼，整座道奇球場為之沸騰，觀眾席瞬間起立歡呼。

▲山本由伸在比賽第7局三振史密斯（Pavin Smith）後，激動振臂怒吼 。（圖／達志影像／美聯社）

山本最終以美職生涯最多的110球結束本場先發，防禦率降至1.86。總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後大讚，「由伸真是太棒了。面對強力打線能投完7局，讓球隊有機會贏球」。

山本則謙虛回應：「我們全員一起努力拿下這場勝利，真的是非常棒的一場比賽。」

事實上，羅伯斯賽前就對他寄予厚望，「他是我們的王牌。在這樣連敗的日子裡，需要王牌來止敗、吃下大量局數。」他也不負眾望完成任務。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）