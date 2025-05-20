林昀儒鏖戰6局力退克國名將　連3屆世錦賽晉級男單32強

▲台灣桌球一哥林昀儒晉級世錦賽男單32強 。（圖／翻攝自ITTF國際乒聯）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（20）日在世錦賽面臨1日3戰，首場混雙攜手「學姐」鄭怡靜3比1挺進8強，晚間男單64強賽碰上克羅埃西亞名將普卡爾（Tomislav Pucar），歷經近1小時激戰，以4比2勝出，個人連續3屆晉級32強，稍晚還有男雙賽事。

林昀儒過去對普卡爾4戰全勝，但這一戰並不輕鬆，首局陷入6比9落後，奮力追成9平，被對手先取得局點，所幸順利化解，以12比10逆轉收下。次局普卡爾改變發球，小林沒能及時應變，以5比11讓出。第3局，小林開局被打出3比6的攻勢，還好隨後靠著長球壓制對手，以13比11驚險拿下。

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林昀儒第4局總算先取得領先，卻在後段被追到8比7，喊出暫停後連下3分，以11比7再下一城，總局數3比1聽牌。但普卡爾第5局展開反擊，小林以6比11再掉1局，所幸他在關鍵第6局穩住陣腳，以11比7終結比賽，取得對戰5連勝，32強賽的對手是奧地利38歲老將哈貝松（Daniel Habesohn）。

林昀儒預計台灣時間23點40分還要攜手「柚子同學」高承睿出戰男雙16強賽，與他在中國乒超的隊友梁靖崑、黃友政爭8強門票。