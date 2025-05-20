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七六人鎖定杜蘭特！　想用喬治＋今年探花籤交換但有1隱憂

▲▼太陽頭牌杜蘭特狂飆42分。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人傳出今夏有意追求杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA超級巨星杜蘭特（Kevin Durant）今夏可能再換東家！《ESPN》記者伍（Jeremy Woo）披露，擁有今年選秀第3順位的七六人，有意在休賽季大動作出手，將探花籤與喬治（Paul George）打包送出，追求杜蘭特或爵士「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）等球星，重塑爭冠陣容。

杜蘭特與太陽的合約僅剩1年，2025-26賽季薪資達5470萬美元。事實上，太陽早在今年交易截止日前就曾與勇士談判過潛在交易，但最終遭杜蘭特本人否決。KD曾在前灣區隊友格林（Draymond Green）的播客節目上回應，自己跳出來「喊卡」是因為想把賽季打完，「如果真的要處理，就留到休賽季再談。」

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目前尚不清楚太陽對杜蘭特交易的回報要求為何，但預期會以能夠搭配當家核心布克（Devin Booker）且具影響力的年輕球員為主，以維持競爭力。

▲▼七六人喬治；勇士小將穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治今夏恐成費城的交易籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

然而，若七六人打算用喬治換杜蘭特，可能會面臨一個棘手問題，喬治與布克之間的「恩怨情仇」早已不是新聞。喬治曾公開表示，「我和布克以前很好，他剛進聯盟時我當他是弟弟。但後來某條界線被踩過了，現在我們之間的關係就這樣了。」

七六人擁有今年選秀會第3順位，若加上喬治的即戰力組合，將成為市場上頗具分量的交易籌碼。不過《ESPN》記者伍指出，「歷史上，前3順位選秀權被交易的情況相當罕見。」他提到，多支球隊預期費城會在交易市場上積極運作，潛在目標除了2屆FMVP杜蘭特外，還有爵士明星長人馬卡南（Lauri Markkanen）等球星。

除了七六人之外，據悉還有多支球隊有意加入「杜蘭特爭奪戰」，這位36歲的超級球星，或許又將成為今夏自由市場的最大焦點。

▲▼太陽杜蘭特；塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜蘭特目前與太陽剩下1年合約，2025-26賽季薪資高達5470萬美元。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA費城七六人Kevin DurantPaul George鳳凰城太陽

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