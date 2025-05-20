小熊頭號新秀重返大聯盟　蕭3A大爆發：東京不算！這次像真的

▲小熊蕭（Matt Shaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊隊今（20日）宣布，將前陣子狀態火燙的頂級新秀麥特・蕭（Matt Shaw）升上大聯盟，並將內野手羅培茲（Nicky Lopez）指定讓渡（DFA）以騰出名單空間。這是蕭睽違一個月再度重返大聯盟。

23歲的蕭於4月15日被下放到3A愛荷華，當時球隊希望他能進行打擊姿勢上的微調，並重新建立進攻節奏與自信。身為小熊隊農場第一號新秀、MLB百大新秀第18名的蕭，在3A調整後表現漸入佳境，最終獲得再度升上的機會。

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蕭受訪時表示：「老實說，這次才真的感覺像是我正式被叫上大聯盟。去東京（參加海外開幕戰）那次不算，因為不是從哪裡被升上來。這次從3A回到大聯盟，真的非常酷。我和我們愛荷華的總教練皮維（Marty Pevey）好好聊了一下，然後我馬上打電話給太太和爸媽，真的很值得紀念。」

小熊總教練康索爾（Craig Counsell）則說：「蕭的表現很不錯，老實說我們最近在三壘這個位置有些掙扎。綜合這些情況，球隊認為是時候再給他一次機會。他在3A差不多累積了75次打席，表現不錯，所以值得再上一軍挑戰看看。」

蕭在季初曾短暫登上大聯盟，出賽18場，打擊率僅.172，另有1轟與2成9的上壘率。該發全壘打是代打敲出的，當時小熊打擊教練凱利（Dustin Kelly）注意到他展現了過去快速升級小聯盟時的積極揮擊態度。

蕭表示，在被下放之前，他其實已經找到調整方向。他在休季時刻意強化面對速球的能力，但卻因此影響到揮棒時的節奏與站姿，造成整體表現不穩定。

凱利指出：「我們的訊息很清楚，就是讓他重新回到穩定站位、積極進攻的狀態。他之前有點過於保守，我們知道他有能力把球打到右外野，但也需要讓他學會拉打、在場內製造更大的破壞力。」

蕭回到3A後，前5場比賽只敲出1安，但選到5次保送、僅吞1次三振。接下來他火力全開，在6場比賽中敲出12支安打、打擊率高達.545，並持續穩定輸出。上週四、五連兩天敲出雙響砲，甚至在其中一場比賽中，同場打出開局全壘打與再見全壘打。

凱利也補充：「有時候球員也需要心理上的重新整理。當你成績不出來、比賽節奏越來越快，人會變得越來越緊繃。這時如果能讓他在球季初期下放調整一下，再重新拉上來，是非常有幫助的。」

蕭也坦言：「我的目標是成為一位有自信的、每天都能出賽的大聯盟球員，希望能夠成為球隊重要的一份子，幫助小熊贏得世界大賽。」