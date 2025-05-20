運動雲

>

小熊頭號新秀重返大聯盟　蕭3A大爆發：東京不算！這次像真的

▲小熊蕭（Matt Shaw）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊蕭（Matt Shaw）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

小熊隊今（20日）宣布，將前陣子狀態火燙的頂級新秀麥特・蕭（Matt Shaw）升上大聯盟，並將內野手羅培茲（Nicky Lopez）指定讓渡（DFA）以騰出名單空間。這是蕭睽違一個月再度重返大聯盟。

23歲的蕭於4月15日被下放到3A愛荷華，當時球隊希望他能進行打擊姿勢上的微調，並重新建立進攻節奏與自信。身為小熊隊農場第一號新秀、MLB百大新秀第18名的蕭，在3A調整後表現漸入佳境，最終獲得再度升上的機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蕭受訪時表示：「老實說，這次才真的感覺像是我正式被叫上大聯盟。去東京（參加海外開幕戰）那次不算，因為不是從哪裡被升上來。這次從3A回到大聯盟，真的非常酷。我和我們愛荷華的總教練皮維（Marty Pevey）好好聊了一下，然後我馬上打電話給太太和爸媽，真的很值得紀念。」

小熊總教練康索爾（Craig Counsell）則說：「蕭的表現很不錯，老實說我們最近在三壘這個位置有些掙扎。綜合這些情況，球隊認為是時候再給他一次機會。他在3A差不多累積了75次打席，表現不錯，所以值得再上一軍挑戰看看。」

蕭在季初曾短暫登上大聯盟，出賽18場，打擊率僅.172，另有1轟與2成9的上壘率。該發全壘打是代打敲出的，當時小熊打擊教練凱利（Dustin Kelly）注意到他展現了過去快速升級小聯盟時的積極揮擊態度。

蕭表示，在被下放之前，他其實已經找到調整方向。他在休季時刻意強化面對速球的能力，但卻因此影響到揮棒時的節奏與站姿，造成整體表現不穩定。

凱利指出：「我們的訊息很清楚，就是讓他重新回到穩定站位、積極進攻的狀態。他之前有點過於保守，我們知道他有能力把球打到右外野，但也需要讓他學會拉打、在場內製造更大的破壞力。」

蕭回到3A後，前5場比賽只敲出1安，但選到5次保送、僅吞1次三振。接下來他火力全開，在6場比賽中敲出12支安打、打擊率高達.545，並持續穩定輸出。上週四、五連兩天敲出雙響砲，甚至在其中一場比賽中，同場打出開局全壘打與再見全壘打。

凱利也補充：「有時候球員也需要心理上的重新整理。當你成績不出來、比賽節奏越來越快，人會變得越來越緊繃。這時如果能讓他在球季初期下放調整一下，再重新拉上來，是非常有幫助的。」

蕭也坦言：「我的目標是成為一位有自信的、每天都能出賽的大聯盟球員，希望能夠成為球隊重要的一份子，幫助小熊贏得世界大賽。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

吳念庭打1場就回二軍！台鋼說明原因　註冊二軍打擊王宋柏翰

吳念庭打1場就回二軍！台鋼說明原因　註冊二軍打擊王宋柏翰

喜德吼起來！　李家慷飆進關鍵三分彈拒絕保持冷靜

喜德吼起來！　李家慷飆進關鍵三分彈拒絕保持冷靜

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　赫南德茲歸隊、奧特曼下放

金慧成打擊率破4成續留大聯盟　赫南德茲歸隊、奧特曼下放

快訊／反客為主！領航猿G6續命　PLG冠軍賽逼入生死第七戰

快訊／反客為主！領航猿G6續命　PLG冠軍賽逼入生死第七戰

TPBL又傳季外有球隊想出走？　莊瑞雄：我任內不會發生

TPBL又傳季外有球隊想出走？　莊瑞雄：我任內不會發生

開季至今一勝難求　43歲韋蘭德坦言「神秘的不適感」

開季至今一勝難求　43歲韋蘭德坦言「神秘的不適感」

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞

熱門新聞

快訊／投不進！史上決賽最低總得分　PLG總冠軍賽逼入天王山第7戰

郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊　交手甲組高中、大學拚世壯運

吳念庭打1場就回二軍！台鋼說明原因　註冊二軍打擊王宋柏翰

喜德吼起來！　李家慷飆進關鍵三分彈拒絕保持冷靜

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史上最低總得分　PLG冠軍賽逼入G7

2郭岱琦領前職棒好手組Energy棒球隊

3吳念庭一軍復出一場　台鋼回應

4喜德吼起來！　李家慷拒絕冷靜

5勇士大物遭冷凍真正原因曝

最新新聞

1七六人鎖定KD！想用喬治＋探花籤交換

2今永昇太傷勢比預期嚴重　最快6月中

3小熊頭號新秀重返大聯盟　蕭火力回溫再獲召回

4邁阿密國際近7戰吞5敗陷空前低潮

5道奇教頭親曝佐佐木朗希恢復進度

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

昆凌90歲爺爺100公尺短跑銀牌　世壯運18日精彩賽事一次看

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

昆凌爺爺羅倫斯再奪銀！　親曝喊「高雄No.1」主因

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

【嚇傻】汽車從旁擦過時速70↑　父接女兒下課險遭撞 #三峽 #北大國小

#北大國小 旁汽車暴衝4命危！多名學童躺地CPR #三峽

目擊 #三峽 恐怖車禍！ #北大國小 女師哭了

【差一步就是我】三峽轎車暴衝奪3命　國三女目睹同學遭撞飛！ #三峽 #車禍

【根本閃不掉！】轎車高速衝進人群！ #三峽 3女學生斑馬線遭撞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366