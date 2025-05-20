金慧成打擊率破4成續留大聯盟　赫南德茲歸隊、奧特曼下放

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊20日（台灣時間）宣布陣容異動，因傷缺陣的外野手泰奧斯卡・赫南德茲（Teoscar Hernández）歸隊復出，打擊率僅0.125的外野手詹姆斯・奧特曼（James Outman）則遭降回3A。不過備受矚目的韓籍新秀金慧成，則成功留在大聯盟。

赫南德茲先前在5日對馬林魚的比賽中因右大腿後側不適提前退場，缺陣長達12場。至今出賽33場，擔任第4棒為主，繳出打擊率0.315、9轟、34分打點與OPS 0.933的成績，是道奇打線中的火力支柱，同時也是氣氛帶動者，以賽後「灑向日葵種子」慶祝動作聞名。

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在赫南德茲缺陣期間，奧特曼頂替上陣，但表現不佳，9場出賽僅打出打擊率0.125，包含2支全壘打與4打點，OPS為0.597。隨著主力回歸，奧特曼被降回3A。

道奇在昨日已讓因右腳踝傷勢缺陣的湯米・艾德曼（Tommy Edman）回歸，同時將資深工具人泰勒（Chris Taylor）移出40人名單（DFA），引發球迷關注。

值得注意的是，來自韓國、於本月3日完成大聯盟初登場的金慧成，雖一度被預測將因傷兵復出而被降回小聯盟，但最終仍成功留在大聯盟。

金慧成可守二壘、游擊與中外野位置，本季至今已出賽12場，打擊率高達.452（31打數14安），並有1轟、5打點、3次盜壘，OPS達1.066。他在春訓時打擊不佳，僅繳出打擊率.207、OPS.613，當時也因此落選開季名單。然而，回到大聯盟後，他的打擊、守備與跑壘全面進化，表現令人驚艷。