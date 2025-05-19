鈴木誠也2次犧牲打感謝PCA積極跑壘　打點榜衝上前3

▲鈴木誠也單場擊出2支高飛犧牲打。（圖／／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

芝加哥小熊外野手鈴木誠也在今（19）日對戰同城對手白襪的比賽中，雖未敲出安打，但透過2支高飛犧牲打貢獻2打點，再加上外野守備好表現，成功幫助球隊以6比2奪勝，取得3連勝佳績，穩坐國聯中區龍頭。

此役於小熊主場進行，鈴木以「第3棒、左外野手」先發出賽。首局守備時，他在1出局、三壘有人的情況下，接殺左外野飛球，並迅速傳回本壘，精準刺殺試圖衝本的跑者，成功擋下白襪的首分。

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隨後進入1局下半，小熊同樣有1出局、三壘有人的機會，鈴木上場穩健擊出左外野高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點；第2打席雖遭三振；但第3打席在6局上、無人出局、二三壘有人的情況下，再度擊出中外野高飛犧牲打，擴大領先優勢。

第4打席鈴木則獲得保送，最終全場繳出0安打但有2打點的成績，賽後打擊率為.243，打點累積至39分，暫居全大聯盟第3。

▲PCA積極跑壘幫助小熊得分。（圖／／達志影像／美聯社）

本場兩支犧牲飛球皆成功得分，得益於三壘跑者阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的積極跑壘，鈴木賽後也特別感謝這位23歲外野手的貢獻，「能在那種距離跑回本壘的選手不多，有PCA（阿姆斯壯）在三壘，讓我打起來更有餘裕。」

PCA目前是小熊的外野主力，本季展現全面身手，累積14次盜壘、12支全壘打，攻守俱佳。鈴木也透露，早在他於小聯盟時期就注意到對方的潛力，「那時候就覺得他在同儕中實力明顯突出，雖然剛升上大聯盟時有些壓力與不穩，但只要持續上場，成績就會自然展現出來。」