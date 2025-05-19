運動雲

>

鈴木誠也2次犧牲打感謝PCA積極跑壘　打點榜衝上前3

▲▼小熊鈴木誠也；阿姆斯壯。（圖／／達志影像／美聯社）

▲鈴木誠也單場擊出2支高飛犧牲打。（圖／／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

芝加哥小熊外野手鈴木誠也在今（19）日對戰同城對手白襪的比賽中，雖未敲出安打，但透過2支高飛犧牲打貢獻2打點，再加上外野守備好表現，成功幫助球隊以6比2奪勝，取得3連勝佳績，穩坐國聯中區龍頭。

此役於小熊主場進行，鈴木以「第3棒、左外野手」先發出賽。首局守備時，他在1出局、三壘有人的情況下，接殺左外野飛球，並迅速傳回本壘，精準刺殺試圖衝本的跑者，成功擋下白襪的首分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後進入1局下半，小熊同樣有1出局、三壘有人的機會，鈴木上場穩健擊出左外野高飛犧牲打，幫助球隊先馳得點；第2打席雖遭三振；但第3打席在6局上、無人出局、二三壘有人的情況下，再度擊出中外野高飛犧牲打，擴大領先優勢。

第4打席鈴木則獲得保送，最終全場繳出0安打但有2打點的成績，賽後打擊率為.243，打點累積至39分，暫居全大聯盟第3。

▲▼小熊鈴木誠也；阿姆斯壯。（圖／／達志影像／美聯社）

▲PCA積極跑壘幫助小熊得分。（圖／／達志影像／美聯社）

本場兩支犧牲飛球皆成功得分，得益於三壘跑者阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的積極跑壘，鈴木賽後也特別感謝這位23歲外野手的貢獻，「能在那種距離跑回本壘的選手不多，有PCA（阿姆斯壯）在三壘，讓我打起來更有餘裕。」

PCA目前是小熊的外野主力，本季展現全面身手，累積14次盜壘、12支全壘打，攻守俱佳。鈴木也透露，早在他於小聯盟時期就注意到對方的潛力，「那時候就覺得他在同儕中實力明顯突出，雖然剛升上大聯盟時有些壓力與不穩，但只要持續上場，成績就會自然展現出來。」

關鍵字： MLB鈴木誠也小熊阿姆斯壯PCA

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

道奇果斷釋出最資深老將泰勒　美媒：為金慧成留大聯盟鋪路

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

世壯運不老英雄！　105歲本屆最老選手薩旺囊括雙金

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

沒詹皇、柯瑞！NBA四強誕生迎新時代　溜馬、灰狼衝擊隊史首冠

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

藝人棒球隊世壯運首戰遭逆轉　馬國畢輸球搞笑怪「短今沒來」

【求摸摸還開花花】貓貓伸肉掌跟主人撒嬌討摸

熱門新聞

勇士大物遭冷凍真正原因曝　美媒：場上「無視」柯瑞惹怒主帥

昔MVP衛斯布魯克G7正負值-34　球迷怒轟：該退休了

大谷翔平猛打賞救不了道奇　主場慘遭天使橫掃15年來首見

快訊／NBA龍頭雷霆搶七戰狂勝32分！　睽違9年再闖西區冠軍賽

「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！3局6K無安打精彩好投

昆凌爺爺世壯運200公尺再添銀　同組91歲蒙古阿公全程衝刺摘金

讀者回應

﻿

熱門新聞

1勇士大物遭冷凍真正原因曝

2衛少G7正負值-34　球迷：該退休了

3大谷翔平猛打賞救不了道奇

4雷霆搶七戰狂勝32分闖西區冠軍賽

5「台灣火球男」林振瑋狂飆161公里！

最新新聞

1楊勇緯助攻！法教練世壯運摘金

2投手大谷何時復出？道奇高層曝計畫

3溫班亞瑪自許下季做「骯髒活」

443歲韋蘭德開季至今一勝難求

5鈴木單場2次犧牲打　感謝隊友積極跑壘

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

【太暖惹！】萬人淚推林郁婷暖心一幕　對104歲林友茂說「有事叫我喔」 #林郁婷 #林友茂 #世壯運

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

【這嗝非拍不可？】寶寶一臉懵：吃口奶不容易

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

替愛女買吉伊卡哇怕出錯　爸爸貼窗逐隻確認XD

【好威】 #昆凌 90歲爺爺100公尺短跑銀牌！ #世壯運 首日奪1金1銀
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366