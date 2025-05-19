約基奇要他別打！金塊戈登忍傷拚搶七　主帥：見過最難置信的事

"I told him to not play... [but] he went out there and fought with us and we can just appreciate it." ????️



Jokić shares gratitude for Aaron Gordon fighting through injury today. pic.twitter.com/UBWDipNCzs — NBA TV (@NBATV) May 18, 2025

記者游郁香／綜合報導

金塊扣將戈登（Aaron Gordon）在西區準決賽G6遭逢左腿筋2級拉傷，原本需要休養數周，但他今（19）日仍冒險帶傷出戰搶七生死戰，整場鏖戰了25鐘，儘管丹佛最終慘敗沒能晉級，但他強大的意志力令所有人動容，代理總教練阿德爾曼（David Adelman）直呼，「這是我見過最令人難以置信的事情之一。」

這位6呎8吋前鋒在G6末節拉傷左腿筋，經診斷為2級拉傷，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，此類傷勢通常需數周恢復，戈登仍堅持披掛上陣，他直到搶七戰賽前才獲准出賽，最終他上場25分鐘攻下8分、抓下11籃板。

「戈登太不可思議了。」代理主帥阿德爾曼賽後讚嘆道，「以他今天的身體狀況，我不知道有多少人能夠勉強跑上跑下……這是我見過最令人難以置信的事情之一。」一哥約基奇（Nikola Jokic）則說，「我原本叫他不要打……但他還是上場和我們一起拚戰，我們只能心懷感激。」

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▲戈登帶著2級腿筋拉傷硬撐25分鐘，賽後坦言「只希望打得更好」。（圖／達志影像／美聯社）

戈登賽後受訪時表示，「我幾乎可以確定自己會上場……我做了我能做的一切，就是為了能站在場上，為隊友而戰。」當被問到比賽中是否感受到明顯疼痛時，戈登回應，「沒有太多感覺，只是很遺憾自己沒能打得更好。」

戈登本季將自己的背號從50號改為32號，是為了紀念去年車禍喪生的哥哥德魯（Drew Gordon），他也一肩扛起照顧哥哥3個年幼孩子的重任，兄弟情深感動眾人。他在今年季後賽也繳出亮眼表現，場均能砍16.2分、7.6籃板、2.7助攻，且多次在關鍵時刻挺身而出，2度上演準絕殺，包括對雷霆首戰投進致勝三分球。

戈登的重要性也從數據中一覽無遺，在G7前的季後賽中，金塊每100回合有他在場上時，比對手多得28分，可惜金塊最終止步西區準決賽，無緣重返2023年奪冠高峰，休賽季恐面臨陣容重整。

▲金塊主帥阿德爾曼盛讚戈登拚戰精神，「我從沒見過這樣的事情」。（圖／達志影像／美聯社）