運動雲

>

悍將訪起亞虎FA熱舞吸睛！林威助探查二軍基地深化台韓交流

▲▼富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將持續推動國際交流，近日由富邦育樂總經理陳昭如與副領隊林威助率隊前往韓國光州，參加富邦現代人壽主題日活動，並拜會韓國職棒起亞虎球團，展開一系列參訪與會談。此次交流不僅聚焦棒球技術與球員培育，雙方啦啦隊更首度同場演出，掀起全場熱潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原訂於5月16日舉行的富邦現代人壽主題日因天候不佳延期，但富邦悍將啦啦隊Fubon Angels仍於隔日雙重賽首場登台應援，吸引超過1萬6千名球迷熱烈歡呼。17日午場比賽開場，起亞虎啦啦隊與Fubon Angels首次合作演出，帶來合舞表演。當去年引起熱烈討論的《Go Stronger》主題曲響起，全場氣氛瞬間沸騰。隨後，Fubon Angels以今年主題曲《Fight For All 我要全部》獻上特別表演，再度贏得滿場掌聲。

▲▼富邦育樂總經理陳昭如、副領隊林威助拜會起亞虎沈哉學。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦育樂總經理陳昭如、副領隊林威助拜會起亞虎沈哉學。（圖／富邦悍將提供）

此外，Fubon Angels還分送富邦現代人壽的小禮物給現場球迷，並攜吉祥物Funy與Bony登台同樂。啦啦隊的熱情應援也為起亞虎注入士氣，最終起亞虎以5:2擊敗斗山熊，拿下午場比賽勝利。賽後，雙方啦啦隊依依惜別，並期待未來再次合作。

▲▼富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

此次交流行程中，富邦悍將副領隊林威助特別參訪起亞虎位於咸平的二軍訓練基地，深入了解球員培訓流程、設施規劃及教練團運作模式，為悍將農場體系汲取寶貴經驗。身為悍將農場系統主管的林威助，對起亞虎的培訓模式表示高度關注。

有趣的是，會談期間，起亞虎球團工作人員得知林威助曾效力日職超過十年，並曾在對決韓國名投朴贊浩時敲出安打，紛紛表示佩服，成為此次交流的趣味插曲。

此行雙方球團亦針對多元合作模式進行交流，包含球員養成、教練交流、春訓合作，及交流賽等，皆列入潛在合作方向，展現跨聯盟、跨文化的策略視野為未來建立更緊密的台韓棒球

▲▼富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴上台　中英文簡單致詞歡迎各國好手

世壯運開幕！蔣萬安親接蕭美琴上台　中英文簡單致詞歡迎各國好手

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

大谷翔平8戰4轟！名球評揭「正面衝突打法」威力　60轟不是夢

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

黃子鵬50勝感謝幕後功臣　年底最大咖FA：不去想還沒發生的事

黃子鵬50勝感謝幕後功臣　年底最大咖FA：不去想還沒發生的事

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

熱門新聞

世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

世壯運開幕！彭政閔曬與黃仁勳合照：很榮幸與台灣之光一起參與

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

世壯運選手遊行一半「乾燥包自燃」！執委會回應了

中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

讀者回應

﻿

熱門新聞

1世壯運低級失誤！　聖火手彭政閔英文竟變林郁婷

2彭政閔曬與黃仁勳合照！

3黃仁勳壓軸掀世壯運高潮

4世壯運乾燥包竟自燃！選手背包燒起來

5宋晟睿開轟3安2盜飆速147

最新新聞

1傷後復出轟　洋基拉梅修：真的很棒

238歲綠軍中鋒恐退休？隊友盼留下他

3悍將訪起亞虎FA熱舞吸睛！林威助探查二軍基地深化台韓交流

4李灝宇雙二壘打！柯敬賢打擊率近4

5曼城足總盃決賽0比1不敵水晶宮

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳掀世壯運高潮全場歡呼　五大聖火代表種下「希望」樹苗

富邦隊友相挺本季首勝　黃保羅要請喝星巴克

黃保羅「投到想要位置」　鋒總點名林澤彬關鍵安打

「感謝教練讓我續投第8局」　魔力藍用球新高：我有新手臂

富邦本季首度單周3勝　鋒總：順暢度越來越好

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366