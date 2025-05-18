悍將訪起亞虎FA熱舞吸睛！林威助探查二軍基地深化台韓交流

▲▼富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將持續推動國際交流，近日由富邦育樂總經理陳昭如與副領隊林威助率隊前往韓國光州，參加富邦現代人壽主題日活動，並拜會韓國職棒起亞虎球團，展開一系列參訪與會談。此次交流不僅聚焦棒球技術與球員培育，雙方啦啦隊更首度同場演出，掀起全場熱潮。

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原訂於5月16日舉行的富邦現代人壽主題日因天候不佳延期，但富邦悍將啦啦隊Fubon Angels仍於隔日雙重賽首場登台應援，吸引超過1萬6千名球迷熱烈歡呼。17日午場比賽開場，起亞虎啦啦隊與Fubon Angels首次合作演出，帶來合舞表演。當去年引起熱烈討論的《Go Stronger》主題曲響起，全場氣氛瞬間沸騰。隨後，Fubon Angels以今年主題曲《Fight For All 我要全部》獻上特別表演，再度贏得滿場掌聲。

▲富邦育樂總經理陳昭如、副領隊林威助拜會起亞虎沈哉學。（圖／富邦悍將提供）

此外，Fubon Angels還分送富邦現代人壽的小禮物給現場球迷，並攜吉祥物Funy與Bony登台同樂。啦啦隊的熱情應援也為起亞虎注入士氣，最終起亞虎以5:2擊敗斗山熊，拿下午場比賽勝利。賽後，雙方啦啦隊依依惜別，並期待未來再次合作。

▲富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）

此次交流行程中，富邦悍將副領隊林威助特別參訪起亞虎位於咸平的二軍訓練基地，深入了解球員培訓流程、設施規劃及教練團運作模式，為悍將農場體系汲取寶貴經驗。身為悍將農場系統主管的林威助，對起亞虎的培訓模式表示高度關注。

有趣的是，會談期間，起亞虎球團工作人員得知林威助曾效力日職超過十年，並曾在對決韓國名投朴贊浩時敲出安打，紛紛表示佩服，成為此次交流的趣味插曲。

此行雙方球團亦針對多元合作模式進行交流，包含球員養成、教練交流、春訓合作，及交流賽等，皆列入潛在合作方向，展現跨聯盟、跨文化的策略視野為未來建立更緊密的台韓棒球

▲▼富邦悍將與起亞虎交流。（圖／富邦悍將提供）