中職首位投手身份猛打開轟又雙盜　宋晟睿卻說：不太喜歡這種感覺

▲宋晟睿。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟19日對上樂天桃猿，因比數大幅落後，派出高中時期曾擔任投手的宋晟睿登板，投出最快球速達147公里，表現相當吸睛。此役他不僅轟出一支3分砲，還跑出2次盜壘，展現出投打「二刀流」的驚人實力。

宋晟睿以第一棒、右外野手身分先發，首局擊出內野安打後立即盜上二壘，第二打席再敲安並發動盜壘。5局下在球隊0比7落後時，轟出一發3分全壘打，讓洲際球場沸騰。

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兄弟投手群當天被樂天打線狙擊，形成大幅落後，9局上宋晟睿登板救援，雖遭曾冠傑與成晉擊出安打，但最終以滾地球解決平鎮學弟李勛傑，順利守住無失分。他投1局，用16球，其中8顆好球，被敲2安打、無保送、無失分，最快球速達147公里。

談到登板投球的心情，宋晟睿坦言：「其實沒有想太多，就是投給打者打，沒特別想表現自己的球速，用放的直球跟稍微有點用力的直球。」他也提到教練提醒「不受傷最重要」，自己也同樣謹慎應對，「兩年前會偷出力，這次知道之後可能還要守外野，所以不能受傷。」

在登板投球後，宋晟睿9局下又登上打擊區，可惜以右外野飛球成為最後一出局數，兄弟以6比12落敗。談到打擊內容，他表示：「當然想打出安打，多少把比賽局勢拉回來。現在打擊時就專注在自己的『框框內』，不會特別想要打怎麼樣，好球來攻擊，想太多的話，表現可能會不好。盜壘的話，抓準自己的想法去盜壘。」

對於自己寫下「同場登板、開轟並跑出2盜」的台灣第一人紀錄，他笑說：「真的沒有想那麼多啦！把自己該做的做好，希望明天可以贏球。」他也直言，「不太喜歡（投球），因為那代表分數差很多，比較喜歡贏球的感覺。」