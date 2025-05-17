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林立連3戰開轟！宋晟睿炸3分砲再登板　桃猿12：6轟垮兄弟

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿今天續戰中信兄弟，林立首局就擊出2分砲，傷後全壘打「趕進度」，連3戰擊出全壘打，生涯百轟累計93支。陳晨威同樣火燙，4安猛打賞，連2場開轟。桃猿此戰火力全開，狂敲18支安打，逼兄弟9局推野手登板，宋晟睿繼2022年再度上場投球。桃猿終場12比6大勝兄弟，近期取得4連勝。

林立今天從鄭凱文手中擊出全壘打，率隊2比0先馳得點，本季第7轟出爐；3局再敲安追加1分，4棒林泓育扛3分砲，比數擴大至6比0。

4局上，陳晨威擊出陽春砲，個人第3轟出爐。

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6局上，張閔勛敲長打開啟攻勢，1出局攻佔滿壘，林立再度上場打擊，擊出滾地球，兄弟提出挑戰改判，因跑離三呎線出局，猿隊總教練古久保健二一度上場抗議，所幸衝突未擴大，桃猿也帶回1分，下一棒林智平適時安打，比數來到10比3。

7局上，林政華在三壘有人時擊出滾地球，貢獻1分，隨後二壘手傳游擊失誤，桃猿再跑回1分。

宋晟睿今天大秀二刀流，5局下扛3分砲，率隊破蛋。

9局上，兄弟為減輕牛棚負擔，再讓宋晟睿登板，面對5人次，被敲2安，一二壘有人局面，讓李勛傑擊出滾地球出局，阻斷桃猿攻勢，電視轉播球速最快測得149公里，現場最快則側到147公里。

宋晟睿上一次登板是2022年8月6日，當時對手為統一獅，讓對方三上三下，包括1K，球速最快152公里。

9局下，賴胤豪上場，球速飆破150公里，但被王政順擊出安打、林吳晉瑋高飛犧牲打，失掉2分，隊友守備幫忙，順利守住勝果。

▲▼ 林立 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林立 。（圖／樂天桃猿提供）

 

關鍵字： 棒球樂天桃猿中信兄弟林立陳晨威

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