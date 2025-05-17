好消息！道奇兩外野主力即將歸隊　羅伯斯曝進度

▲艾德曼（Tommy Edman）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）今賽前透露好消息，因傷缺陣的兩名主力外野手T赫南德茲（Teoscar Hernández）與艾德曼（Tommy Edman）即將歸隊。

羅伯斯表示，「我們希望湯米（艾德曼）能在周日（台灣時間19日）回到球隊，特奧斯卡則預計在周六（台灣時間18日）進行小聯盟復健賽，希望是能在周一（台灣時間20日）回歸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

赫南德茲是在本月5日（台灣時間6日）比賽中於第4局後退場，隔日被列入傷兵名單，診斷出左腿緊繃。他本季表現出色，擔任主力第四棒，累積34分打點，打擊率為.315，並擊出9支全壘打。

艾德曼則於本月3日（台灣時間4日）被列入傷兵名單，他自開季以來在二壘與中外野位置皆有優異守備表現，繳出打擊率.252、8支全壘打與24分打點的成績。

另外，道奇隊目前面臨多位主力投手陣容受傷的狀況，包括史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與日本投手佐佐木朗希（Rōki Sasaki）等人都在傷兵名單中。羅伯斯坦言，「無論是牛棚還是先發投手群，全面恢復仍需幾週時間。」

值得一提的是，克蕭（Clayton Kershaw）將於台灣時間5月18日對天使隊重返投手丘，羅伯斯相當期待，「這將是令人興奮的一戰。」

▲赫南德茲（Teoscar Hernandez） 。（圖／達志影像／美聯社）