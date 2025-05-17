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周思齊領軍「山羊兄弟」世壯運爭金　22日隊史首戰「台日對決」

▲▼世壯運、周思齊、高國輝。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

▲周思齊領軍「山羊兄弟」出征世壯運，目標直指金牌。（圖／台北市政府觀光傳播局提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年世界壯年運動會今晚將開幕，棒球競賽組的焦點隊伍，無疑是由中職退役名將周思齊領軍的「GOATBROS」山羊兄弟隊，隊伍陣容堪稱星光熠熠，擁有多名退役球星如高國輝、吳俊億、陳冠任等人，隊史首戰5月22日登場，上午8點在天母棒球場迎戰日本甲子園大師，目標直指金牌戰重返大巨蛋。

▲▼世壯運運動員宣誓代表周思齊、林說、張維捷。（圖／世壯運執委會提供）

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▲世壯運運動員宣誓代表周思齊。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

周思齊不僅是本屆世壯運的運動員宣誓代表之一，更將帶領今年3月組成的山羊兄弟參加棒球競賽組賽事。山羊兄弟陣容星光熠熠，退役球星有吳俊億、陳冠任、李品叡、潘菘瑋、高國輝、蘇建榮、林敬民、陳宗宏、林瀚、簡富智、陳敏賜、吳界煌、彭恰千、羅國偉、曾慶國、戴極昇、許耀懋、吳明訓、黃致豪、胡睿呈、呂祐華等人。

本屆世壯運棒球競賽組35+共分為A、B兩組，A組除了山羊兄弟，還有日本甲子園大師與Energy（統一獅退役球員組成），B組則有NTSU OB、SHB OB與FOX，前兩名可晉級4強，山羊兄弟完整賽程如下

5月22日上午8點vs. 日本甲子園大師 （天母棒球場）
5月23日上午8點vs. Energy （天母棒球場）
5月25日複賽（天母或三重棒球場）
5月26日銅牌戰（天母棒球場）視晉級狀況
5月28日金牌戰（台北大巨蛋）視晉級狀況

▲▼ 周思齊 。（圖／記者王真魚攝）

▲世壯運賽事早上8點就開打，周思齊笑說大家年紀都大了，都很早起，不會有困擾 。（圖／記者王真魚攝）

周思齊指出，世壯運最迷人的地方不是競技成績，而是傳遞「終身運動」的理念。他強調，「職業賽場有年齡限制，但世壯運強調的是在不同階段挑戰自我、享受運動。重新穿上球衣，是提醒自己：只要還有熱情，就值得繼續投入！」

面對早上8點開始的賽程，周思齊打趣表示，大家年紀都大了，都很早起，不會造成困擾。談到力拚隊史首勝，他認為團隊態度拿出來更重要。

周思齊年初曾因腳傷停練近3個月而「有點發福」，但近期積極備戰已逐漸恢復狀態，他預計自己有機會進入先發打線，但中心棒次的重任可能還是得交給隊友，「陳敏賜啊，冠任也保養得很好，我們還有國輝耶！」

世壯運競賽項目播出平台：

電視：民視無線台、民視台灣台

網路平台：YouTube「2025雙北世界壯年運動會」、四季線上世壯運專區、中天新聞網、東森新聞網、民視新聞網

民視無線台OTT播出平台：中華電信MOD、愛爾達OTT、LiTV、Hami Video、四季線上

關鍵字： 世壯運棒球山羊兄弟周思齊高國輝

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