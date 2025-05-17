世壯運開幕流程曝！蕭美琴致歡迎詞　黃仁勳攜手4代表點燃聖火

▲黃仁勳將點燃世壯運科技聖火。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年世界壯年運動會開幕典禮今（17日）晚7點將在台北大巨蛋盛大登場，總統賴清德無法出席，由副總統蕭美琴代表致歡迎詞，典禮的最大「亮點」莫過於輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳受邀擔任聖火「科技代表」，為賽會揭開序幕。

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▲世壯運開幕典禮流程。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

本屆世壯運開幕以「We share the same Sky」為主題，藉由太陽的能量，象徵共享、包容的精神，典禮預計歷時逾2小時。晚間7點起播放開場影片《敬夢想》，接著進入「運動在一起」選手進場儀式。首個表演節目由金曲原民創作歌后ABAO阿爆、那屋瓦少女隊與特技舞者共同演出「歡聚島嶼」。

▲世壯運運動員宣誓代表周思齊、林說、張維捷。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

「儀典」環節由IMGA會長、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜致詞，開幕前一天才確定出席的副總統蕭美琴代表致歡迎詞，之後是升會旗與運動員宣誓，由「台北代表」退役中職名將周思齊、「新北代表」羽球名將林說以及「帕拉代表」張維捷共同宣誓。

▲莊智淵擔任世壯運開幕典禮表演嘉賓。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

緊接著第2個表演節目登場，「桌球教父」莊智淵攜手愛徒葉伊恬、江宏傑與舞者聯手演出「熱血雙北」。隨後舉行種子聖火儀式，分別象徵運動、年輕、共融、文化與科技的5位代表，「恰恰」彭政閔、奧運拳后林郁婷、104歲全球最年長羽球選手林友茂、金馬影后張艾嘉，以及輝達執行長黃仁勳上台。

▲世壯運運動聖火代表彭政閔。（圖／2025雙北世壯運執委會提供）

5位來自不同領域的代表共同種下樹苗，長出島嶼匯聚風光的奇幻宇宙大樹；抬頭望向天空，迎來太陽般聖火綻放光芒，如運動員迸發能量，如生命永遠充滿希望。

壓軸登場的節目「宇宙派對」則由超人氣樂團告五人、「跨世代最潮」母子檔比莉周湯豪及中華職棒應援團一起演出。

另外，在開幕典禮前，官方特別規劃前導活動「夢想壯年遊」，遊行於下午5點30分開始，路線自台北市政府市府路出發，最終至國父紀念館，遊行隊伍也將安排表演團隊、企業加油團助勢，將集結逾萬名本屆報名參賽選手、隊職員及教練等人參與，歡迎市民朋友共享運動嘉年華熱鬧氛圍。

世壯運開閉幕節目(含遊行) 播出平台：

電視：民視無線台、緯來體育台

網路平台：YouTube「2025雙北世界壯年運動會」、四季線上世壯運專區、中天新聞網、東森新聞網

民視無線台OTT播出平台：中華電信MOD、愛爾達OTT、LiTV、Hami Video、四季線上