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前悍將瑞恩封號「大田耶穌」　談台灣打者靈活、韓職每棒都壓力

▲前悍將瑞恩效力韓華鷹成為「大田耶穌」。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

▲前悍將瑞恩效力韓華鷹成為「大田耶穌」。（圖／截自韓華鷹粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

前悍將洋投瑞恩轉戰韓職韓華鷹化身「大田耶穌」，為球隊帶來勝利，他比較台、韓球風，有些許不同。

瑞恩至今累計6勝、61K、ERA 3.36，與柳賢振、龐塞（Cody Ponce）組成「超豪華先發三本柱」。瑞恩感謝去年的「新武器」橫掃球讓他更具競爭力，「有了這顆球，我更能壓制打者，上場也更有自信。」

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談到各國球風，他觀察道：「美國3到6棒最強；台灣像黃英默（韓華打者）這種靈活打者較多；韓國則是1到9棒各型打者都有，每一棒都有壓力。」尤其到三星主場大邱比賽時備感威脅，他笑說：「那裡的打者年輕又猛，球也特別容易飛出去！」

被問到隊友柳賢振，他毫不猶豫地稱讚：「他是我們隊No.1的投手！我每場投完，柳哥都會說『再一局！』，反之我也這樣鼓勵他，我們投手之間的關係真的非常好。」

對於「大田耶穌」的封號，威斯笑著表示理解，「我們是虔誠基督徒，但我完全不覺得冒犯，這是韓國球迷獨特的愛意。我希望透過這綽號，能更進一步介紹基督教信仰。能獲得這樣的別稱，是一種榮耀，也讓我知道自己對球迷有意義。」

除了場上表現吸睛，威斯的愛妻海莉（Hayley Brooke Weiss）也備受注目。不僅陪夫征戰全韓，還與隊友龐塞的太太一起組成跑步社團「Home Run Club」，積極與球迷互動，甚至曾在社群媒體撰寫「韓國文化巡禮」，談及參訪獨立紀念館後對韓國歷史的敬意，引發網友廣大共鳴。她以流利韓語向媒體打招呼，笑說：「大田就像我第二個家。」

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