中職新人選秀6月30日登場　測試會各守位限額報名、分4隊對戰

▲中職選秀。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／綜合報導

2025台灣運彩中華職棒新人球員選拔會即將於6月30日在台中頂粵吉品盛大舉行，新人測試會則定於6月16日在台北市天母棒球場登場。兩項活動今（16日）起正式開放線上報名，邀請所有懷抱職棒夢想的選手踴躍參加，挑戰職棒舞台！

中華職棒新人選拔會每年吸引眾多優秀選手參與，台灣運彩已連續四年冠名支持，與中職攜手見證新秀誕生。去年測試會共有128人參加，最終78人獲得球團推薦；選拔會則吸引178人挑戰，最終51人獲得球隊指名。今年活動備受期待，潛力新星即將登場！

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今年的新人測試會採分隊對戰方式，透過實戰展現球技。活動將分為四隊進行完整10局賽事，上、下午各兩隊交戰。投手僅投1局並設有球數限制，野手則分組輪替進行打擊與守備測試。測試會限額104人，包括投手40名、捕手8名、內野手32名、外野手24名，各守位額滿即截止。報名狀況將於報名網站定時更新，報名截止時間為6月4日中午12點，額滿即提前截止。

「2025台灣運彩中華職棒新人選拔會」報名至6月19日中午12點止，凡自2020年起曾入選WBC經典賽及資格賽、世界12強、世大運、U-23與U-18世界盃、亞錦賽、亞青賽與亞運等國手資歷者皆可報名。此外，透過聯盟或所屬球團推薦，以及最近一年爆米花聯盟、成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人前三名者，也具報名資格。應屆高中畢業生則須經聯盟所屬球團或高中木棒組教練推薦。

未符合選拔會報名資歷的選手，可透過報名參加「2025年度新人球員測試會」，經球團推薦後進入選秀程序。測試會報名資格包括114、113年全國成棒甲組春季聯賽、113與112年爆米花聯盟，以及113與112年大專聯賽公開組一級賽事登錄球員。報名期間自即日起至6月4日中午12點止，聯盟得視報名狀況保留調整權利，並另行公告。