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波傑姆斯基G5狂飆仍遭質疑　傳勇士內部想找「普爾」型球員

▲▼勇士波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士新星波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

勇士在西區準決賽G5不敵灰狼，系列賽最終以1比4遭淘汰，球隊內部也再次掀起關於後場未來規劃的討論。根據《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）與湯普森二世（Marcus Thompson II）聯合報導，儘管後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在G5表現搶眼，但部分高層仍傾向尋找一名攻擊更具侵略性的「普爾（Jordan Poole）」型球員。

報導指出，在交易截止日前，勇士曾接獲多筆對波傑姆斯基的報價，部分管理階層認為，球隊板凳缺乏一名能夠主動創造得分機會的第六人類型球員，並直指過去普爾在2022年奪冠之路所扮演的角色是當今勇士所欠缺的。

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▲▼勇士普爾。（圖／CFP）

▲勇士時期普爾。（圖／CFP）

儘管如此，勇士當時選擇留下這位2023年首輪第19順位新秀，並改從熱火交易來巴特勒（Jimmy Butler），成功扭轉開季25勝27敗的低迷局勢，最終以48勝完成例行賽。

22歲的波傑姆斯基本季繳出場均11.7分、5.1籃板、3.4助攻與1.1抄截的成績，三分命中率達37.2%，表現穩健。然而在季後賽12場出賽中，整體命中率下滑至36.4%，三分命中率僅32.8%，表現起伏。

▲▼勇士波傑姆斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲波傑姆斯基季後賽表現較為起伏。（圖／達志影像／美聯社）

不過波傑姆斯基在系列賽最後一戰攻下28分、6籃板、4助攻與2抄截的全能數據，再次展現潛力。考量柯瑞（Stephen Curry）與巴特勒下季將分別邁入38與36歲，勇士下季勢必需在養成與奪冠之間尋求平衡，波傑姆斯基將有望獲得更多上場空間。

目前他下季年薪為360萬美元，合約相對友善，球隊是否將他視為未來重點養成對象，或是潛在交易籌碼，將是休賽季觀察重點之一。

關鍵字： NBA勇士波傑姆斯基普爾

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