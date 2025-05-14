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今年終於對獅開胡！古久保談突破關鍵　林立回來真的太好了

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿14日主場迎戰統一獅，最終以10比1大勝，成功收下本季對統一的首勝，終止對戰4連敗。先發投手威能帝主投6局無失分，奪第5勝躍居勝投王。總教練古久保健二賽後稱讚投手好投之外，也特別提到捕手張閔勛適時引導，以及猛打賞火力支援，還有林立傷癒歸隊帶領球隊更上一層樓。

威能帝繳出6局僅被敲3安、無失分的優質內容，貢獻3次三振，防禦率降至1.65。不過第6局結束後未續投，古久保透露，主因是他遭強襲球擊中手部，加上比數已拉開，為保險起見選擇讓他提前退場。

談到威能帝的表現，古久保表示：「賽前在牛棚看起來感覺沒有特別好，但一上場就展現出應有的壓制力。張閔勛在配球上也幫了很大的忙。」

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▲▼林立 。（圖／樂天桃猿提供）

▲林立 。（圖／樂天桃猿提供）

張閔勛在比賽中一度被觸身球擊中手背，古久保透露，雖然當下一度出力困難，「但他之後也打出了3支安打，完全沒問題！」

桃猿此役突破對統一連敗的困境，古久保直言並沒有特別擬定策略，但每位打者都確實把握自己的打席，加上選到不少保送，打線串聯就很自然發生。

他坦言先前對統一表現不理想，主因是打擊未發揮到位，「今天主要是靠保送撐起大局，這對每支球隊都一樣，只要能夠選到四壞球，就有更多得分機會。」

林立擔任先發二棒，歸隊首戰就有建樹，首局就擊出滾地球帶回1分打點打點，3局選到保送後也為球隊延續攻勢，另外4局也敲出安打串連製造得分機會。他在打滿4打席後提前退場，古久保指出，因為分差拉開，加上這是他傷後回歸首戰，做出保護的安排。

古久保也指出，林立目前身體狀況都沒問題，主要是對投手球路的感覺還在調整，但相信比賽越多，他會越進入狀況。

林立歸隊真的是太好了！古久保直言，確實是如此，「那是當然的！阿立回來，對球隊來說，整個感覺是又更上一層樓。」

關鍵字： 影音

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