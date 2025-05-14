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千賀滉大5.2局繳失1分好投　連16場自責分不超過2分創隊史紀錄

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間14日上午，紐約大都會坐鎮主場交手匹茲堡海盜，大都會靠著日籍強投千賀滉大5.2局僅失1分的好投外加二壘手巴蒂（Brett Baty）開轟的表現下，2比1險勝海盜收下近期3連勝；賽後千賀滉大達成連續16場比賽自責分不超過2分，創下隊史新紀錄。

大都會本戰派出千賀滉大掛帥先發，前5局雖然海盜打者曾有攻勢，但最終都功敗垂成；5局的先發任務中千賀滉大送出7次三振，但在續投6局上半2出局後，千賀滉大連續被擊出2支安打攻佔二、三壘，此時大都會毫不猶豫換上蓋瑞特（Reed Garrett）接替，但蓋瑞特一上場卻連投2保送掉分，讓千賀滉大最終留下5.2局失1分的成績，海盜也將比分扳至1比1平。

沉寂已久的大都會打線在7局下半有所起色，貝蒂咬中海盜先發凱勒（Mitch Keller）87.4英哩中間偏低的變速球，一棒扛出左外野形成超前比數的全壘打，大都會2比1反超比分後，8、9兩局推派上來的史坦克（Ryne Stanek）與終結者迪亞茲（Edwin Diaz）也接力守成，最終大都會2比1拿下勝利，目前戰績28勝15敗的他們則暫居國東龍頭。

今天千賀滉大主投5.2局使用102球，被擊出6支安打責失1分，飆出7次三振2次保送，個人連續16場比賽自責分不超過2分也正式創下隊史新紀錄。

「投100球本身倒是沒太多感覺，反而是因為單一局數投了太多球、讓自己陷入危機，這部分需要反省，」千賀滉大談到自己本日表現時說道，「如果這點能克服，才有辦法累積更多局數，雖然說能健康投這麼多球是最理想的，但如果能避免單局投太多球，就能更輕鬆的完成任務。」

對於今天指叉球的運用，千賀滉大接著表示，「還是很有信心的，我會根據打者的特性來決定是否使用，如果是能打這種球的打者我當然不會投，所以我想我今天能冷靜的在投手丘上做判斷。」

關鍵字： MLB紐約大都會千賀滉大

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