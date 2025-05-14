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老虎延長11局下半驚天逆轉　拜伊茲再見轟一棒定江山

▲老虎游擊手拜伊茲（Javier Báez ）延長賽擊出再見全壘打助隊取勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲老虎游擊手拜伊茲（Javier Báez ）延長賽擊出再見全壘打助隊取勝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間14日上午，底特律老虎主場會師波士頓紅襪，本戰雙方你來我往一共擊出25支安打、5次互換領先，兩隊6比6進入延長賽後，主場老虎在11局下半迎來曙光，游擊手拜伊茲（Javier Báez ）在球隊落後2分時擊出左外野方向再見三分砲一棒定江山，老虎最終10比9逆轉比賽，收下近期2連勝。

今天雙方在打擊火力方面勢均力敵，老虎首局由格林（Riley Greene）適時安打先馳得點，但2局上半紅襪馬上靠著納瓦耶茲（Carlos Narváez）的安打1比1追平，3局下半老虎靠著紅襪失誤超前後，4局上半紅襪明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）便開轟2比2追平，兩隊比分持續緊咬。

4局下半老虎托克森（Spencer Torkelson）鎖定紅襪先發貝羅（Brayan Bello）94英哩紅中伸卡球開轟，老虎3比2領先後客隊紅襪馬上在5局上半予以回應，瑞法拉（Ceddanne Rafaela）與杜蘭（Jarren Duran）的巧妙安打率隊4比3超前；6局下半拜伊茲夯3分砲再次幫老虎6比4超前。

8局上半紅襪攻勢再起，漢彌爾頓（David Hamilton）砲轟老虎後援卡恩（Tommy Kahnle），這發2分砲又幫助球隊將戰局6比6扳平；延長賽10局兩隊各得1分，11局上半紅襪坎貝爾（Kristian Campbell）擊出右外野2分砲，紅襪軍團9比7再度超前。

11局下半老虎迎來最後反攻機會，姜格（Jace Jung）敲安上壘後，下一棒拜伊茲相中紅襪後援韋瑟特（Greg Weissert）投出的第一球，一棒將球扛出克邁利卡公園左外野全壘打牆，老虎最終10比9逆轉比賽，收下近期2連勝。

關鍵字： MLB底特律老虎拜伊茲

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