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相信能與庫明加同場發光發熱！　巴特勒預言他將成G4關鍵人物

記者游郁香／綜合報導

勇士在西區準決賽G3遭逆轉惜敗，不過原本被主帥柯爾（Steve Kerr）點名難以在場上共存的庫明加（Jonathan Kuminga）與巴特勒（Jimmy Butler）合砍了63分，從例行賽關門戰就屢次遭DNP（登錄卻未上場）的22歲大物庫明加更是攻下季後賽新高30分，巴特勒賽後表示，他相信兩人能一起打出成績。

庫明加在G3首節還剩5分50秒替補上陣，一登場就跳投命中，隨後在防守端封阻灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的灌籃，再快攻完成上籃並要到加罰。他說，「我想就是那一球讓我進入狀態，像這樣讓全場投入的時刻，真的會帶來能量。」

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

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▲庫明加G3砍下30分，與巴特勒聯手貢獻63分。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加說，那是所謂「證明自己」的時刻，而這一刻來得正是時候，他剛經歷4年NBA生涯最煎熬的低潮，連續多場遭DNP，外界質疑聲浪不斷，承受了因定位不明帶來的壓力，他首輪對火箭的7場系列賽，總共只打了49分鐘，包含3場被DNP。

庫明加次輪G3獲得完整的上場時間，出賽36分鐘，18投11中飆出季後賽生涯新高的30分，外帶6籃板、3助攻與2阻攻，三分4投3中，與另一位核心巴特勒聯手轟下63分。

例行賽數據顯示，巴特勒與庫明加同時在場時，進攻效率不高，但這兩戰的表現正在打破印象。主帥柯爾認為，這與天王柯瑞（Stephen Curry）缺陣不在場有關，「兩位強勢鋒線同時出場反而成為解方」。

▲▼勇士庫明加、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴特勒盛讚庫明加G3表現是「一幅美麗的畫面」，看好兩人搭檔潛力。（圖／達志影像／美聯社）

庫明加也提到，他與巴特勒的默契正逐漸建立中，這對接下來G4將是一大利多。勇士目前系列賽1比2落後，柯瑞將在G5前重新評估傷勢，能否回歸仍是未知數。

巴特勒形容庫明加G3的表現是「一幅美麗的畫面」，並再次強調兩人「可以一起打出成績」，他補充，「我知道他周一（台灣時間周二，指G4）會是我們爭取勝利的重要關鍵之一。」

巴特勒強調，「他（庫明加）是一位很棒的籃球員。我可以跟任何人搭配、他也能和任何人搭配。重點只是要正確地打籃球，就這麼簡單。」

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲多場遭到DNP的庫明加，在西區準決賽G3大爆發。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jimmy ButlerJonathan KumingaStephen Curry

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