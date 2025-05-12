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世壯運公布首批聖火代表　彭政閔、林郁婷、林友茂攜手點燃

▲▼世壯運首批聖火代表彭政閔、林郁婷、林友茂 。（圖／世壯運執委會提供）

▲世壯運首批聖火代表彭政閔 。（圖／世壯運執委會提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年雙北世界壯年運動會正式邁入倒數階段，主辦方今（12）日揭曉首批3位聖火代表，他們分別象徵運動、年輕與共融，展現世壯運「終身運動」及「全民參與」的理念。入選代表包括台灣棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷，以及金氏世界紀錄「最年長羽球員」林友茂。他們將於5月17日的開幕典禮擔任重要角色，攜手傳遞希望與活力。

開幕儀式的設計融入創意元素，以樹苗象徵生命起源，代表「希望」的萌芽。3位聖火代表與其他代表共同種下樹苗，逐漸幻化成島嶼風光的奇幻宇宙大樹，象徵生命力與運動精神。隨後，聖火如太陽般綻放光芒，寓意運動員的能量與永不止息的希望。

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運動代表彭政閔　運動已成為生活的一部分

曾效力中華職棒中信兄弟隊的彭政閔，以穩定的打擊表現與領導能力成為台灣棒球界的象徵。退役後，他仍致力於推廣棒球運動，影響新一代球迷與運動員。談到擔任世壯運聖火代表，彭政閔表示：「能受邀參與這樣的盛會，心裡既開心又期待，希望藉由這個機會分享運動的熱情，鼓勵更多人投入運動，享受健康生活。」

即使已退役，彭政閔依然保持運動習慣，包括重量訓練、慢跑及與小朋友打球。他認為，運動不僅能保持健康，更是挑戰自我的過程。他也祝福所有參賽者能享受比賽，並珍惜這段特別的經歷。

▲▼世壯運首批聖火代表彭政閔、林郁婷、林友茂 。（圖／世壯運執委會提供）

▲世壯運首批聖火代表林郁婷。（圖／世壯運執委會提供）

年輕代表林郁婷　讓世界看見台灣

年輕代表林郁婷是台灣首位在世界拳擊錦標賽奪冠的選手，更在2024年巴黎奧運拳擊比賽中為台灣摘下首枚金牌。雖尚未達世壯運參賽年齡，她仍受邀出席開幕典禮，感到相當榮幸。

林郁婷目前仍是現役運動員，她表示：「世壯運是正式的國際賽事，能在台灣舉辦是一件非常有意義的事，不僅能吸引更多人關注體育賽事，也能讓世界各地選手看見台灣的風采。」她也希望藉此機會分享運動的正能量，並鼓勵參賽者享受比賽的每一刻。

▲▼世壯運首批聖火代表彭政閔、林郁婷、林友茂 。（圖／世壯運執委會提供）

▲世壯運首批聖火代表林友茂 。（圖／世壯運執委會提供）

共融代表林友茂　104歲堅持運動的典範

104歲的林友茂是全球最年長的羽球選手，年輕時便熱衷於田徑、籃球及排球等運動，50歲開始接觸羽球並持續至今。他曾表示：「最享受揮拍殺球的樂趣，以及全場歡聲雷動的氣氛。」因多年來的運動熱忱，他獲金氏世界紀錄認證，成為羽球界的耀眼人物。

本次受邀擔任世壯運聖火代表，林友茂形容這是他羽球生涯中的重要里程碑。他目前每週固定三天練球，並鼓勵羽球愛好者保持體能、積極運動。他也將參加世壯運羽球表演賽，對此感到無比榮耀。

世壯運理念　跨越世代與界限的感動

雙北世壯運以「終身運動、全民參與」為核心精神，透過多元背景的聖火代表，傳遞跨越世代與界限的感動與鼓舞。除了今日公布的三位代表，象徵科技與文化的代表將於近期陸續揭曉。主辦方邀請市民與國際友人共同見證運動的力量，參與這場歷史性時刻。

關鍵字： 世壯運彭政閔林郁婷林友茂

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