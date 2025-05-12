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沙子宸「超殺」後援3局飆7K　本季K／9值爆表13.5

▲▼2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

▲沙子宸。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手在台灣時間12日的賽事表現亮眼，運動家1A投手沙子宸後援3局飆出7次三振，本季展現強大三振能力，K/9值達13.5的高水準。海盜3A鄭宗哲也手感回溫，單場雙安跑回1分。

海盜3A游擊手鄭宗哲此役面對守護者3A，擔任第9棒守游擊，第3局下首打席掃出中外野安打，帶動攻勢，隨後靠隊友連續安打跑回1分，幫助球隊該局攻下2分，並一路保持領先。第5局再敲出右外野安打，但下一棒擊出雙殺打無法延續攻勢。最終海盜3A以2比0奪勝，鄭宗哲單場3打數2安打、1得分，打擊率提升至.205。

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老虎3A內野手李灝宇本場比賽4打數無安打，吞下一次三振，打擊率下滑至.220。守備方面則與隊友完成1次雙殺合作。

紅雀高A林振瑋面對釀酒人高A擔任先發投手，首局表現穩健投出3上3下，但第2局遇到亂流，遭敲3支安打，加上隊友失誤失掉3分（其中部分為非責失分）。第3局再被敲3安失1分後提前退場。總計投2.2局被敲5安失4分（3分為非責失分）、奪3次三振，防禦率上升至3.38。最終球隊以4比5落敗，林振瑋吞下敗投。

運動家1A投手沙子宸則在面對天使1A的比賽中於第6局下登板後援，雖然面對首名打者即被擊出安打，但隨即回穩，連續三振3名打者。第7局再添2K，即便中間再被敲安，也靠三振脫困。第8局則投出乾淨俐落的3上3下，再添2K。雖然登板時球隊已以4比8落後，無緣逆轉，但他穩定壓制對手，無失分完美收尾，球隊終場以5比8落敗。

沙子宸本場投3局被敲2安無失分，用了43球，其中30球為好球，貢獻7次三振，防禦率降至1.93。本季累計28局投球、42次三振，K/9值達13.5，持續朝2023年單季53K與2024年64K的紀錄邁進。

關鍵字： 棒球台灣賽事運動家海盜紅雀

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