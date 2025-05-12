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雷霆G4末節逆襲驚險扳平系列賽　兩隊命中率33.5%創近22年新低

記者游郁香／綜合報導

聯盟龍頭奧克拉荷馬雷霆在西區準決賽第4戰展現韌性，末節一度8分落後，板凳群華萊士（Cason Wallace）、威金斯（Aaron Wiggins）及時挺身而出，加上當家球星「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）整場轟下25分，終場以92比87逆轉勝丹佛金塊，將系列賽扳成2比2平手。

本季豪取68勝的雷霆，在季後賽次輪碰上主力受傷病困擾、輪替深度也不足的金塊，前3戰卻陷入1比2落後，G4繼續在丹佛主場進行，由於開打時間較早，前1戰兩隊才打到延長賽，影響了球員命中率。兩隊上半場三分球合計22投3中，首節僅拿25分，追平NBA季後賽史上最低開局得分紀錄。

根據《ESPN》統計，兩隊整場合計命中率僅33.5%，是自2004年溜馬對活塞（30.8%）以來季後賽命中率最低的一戰。

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▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大；金塊莫瑞、布勞恩 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大攻下25分率雷霆扳平系列賽。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆前3節打完以63比69落後，決勝節更一度落後8分，所幸板凳群及時救火，小將華萊士連飆兩記三分、威金斯也跳出來搶分，一波11比0攻勢逆轉戰局，華萊士的外線讓雷霆以75比73反超後一路領先到底，終場以92比87險勝，避免落入被聽牌的窘境。

雷霆主帥戴格諾特（Mark Daigneault）大讚兩名替補的即戰力，「他們上一戰打得不多，今天腿很新鮮，帶來滿滿能量。」

金塊靠著3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）攻下27分、13籃板維持競爭力；主控莫瑞（Jamal Murray）與布勞恩（Christian Braun）各拿17分；戈登（Aaron Gordon）也貢獻15分，不過受肩傷所苦的小波特（Michael Porter Jr.）僅得3分。

雷霆此役共有6人得分上雙，除了「SGA」飆出25分、6籃板、6助攻和2抄截，華萊士與威金斯各拿11分；卡魯索（Alex Caruso）和威廉斯（Jalen Williams）則各得10分。不過威廉斯狀態大幅滑落，13投僅2中，與前一場砍下32分形成強烈對比。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大；金塊莫瑞、布勞恩 。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆末節展開逆襲險勝，避免遭到聽牌。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 籃球NBA奧克拉荷馬雷霆Shai Gilgeous-Alexander丹佛金塊Nikola Jokic

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