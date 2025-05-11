周天成銀牌當母親節禮物　曝2028洛杉磯奧運是追夢終點站

▲周天成在台北賽銀恨，將銀牌當作母親節禮物。（圖／羽協提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成今（11）日在台北羽球公開賽壓軸登場，迎戰新加坡一哥駱建佑，力拚個人賽史第5冠，雙方大戰3局，小天化解4個冠軍點後仍以20比22飲恨落敗。賽後小天將銀牌獻給媽媽當作母親節禮物，他也透露自己的羽球夢尚未完成，終極目標是在2028年洛杉磯奧運登上頒獎台。

世界第7的周天成曾在2016、2017、2019與2022年4度封王，堪稱台北賽「地主之光」。今年他再度闖入決賽，對手為世界第11的駱建佑，雙方第8次交手，小天過去對戰4勝3敗略佔優勢。此役他首局以14比21讓出，次局回穩21比15扳平，決勝局上演激烈拉鋸，化解4個冠軍點後仍以20比22惜敗。

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駱建佑賽後坦言，最後一局被追成20平時，心想著，「慘了！慘了！」所幸穩住心情守住勝果。他大讚周天成的狀態驚人，「小天真的太厲害了，根本就是18歲的體能！如果我到35歲，大概會變成大肚男吧！」

▲周天成透露未竟的夢想是拿奧運獎牌。（圖／羽協提供）

錯失冠軍後，小天將銀牌親手送給一起出席賽後記者會的媽媽，作為母親節獻禮，還撒嬌說，「雖然我沒有拿到金牌，但我應該還是媽媽的驕傲。」他也談到未竟的夢想：一面奧運獎牌。雖然已屆35歲，但在國訓中心與教練團的運動科學協助下，他相信自己能維持巔峰體能。

小天表示，他將2028洛杉磯奧運視為追夢的「終點站」，期待自己能圓夢，替生涯成就畫下圓滿句點。