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快訊／「麟榤配」搭檔後首冠到手！　王齊麟收下台北賽第3冠

▲▼台灣羽球一哥周天成、王子維、王齊麟、邱相榤 。（圖／羽協提供）

▲王齊麟、邱相榤搭檔以來首度挺進決賽，力退南韓組合奪冠 。（圖／羽協提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

BWF超級300系列台北羽球公開賽今（11）日進行最終決賽，在謝沛珊、洪恩慈順利將女雙冠軍留在台灣後，換男雙王齊麟、邱相榤拚冠。「麟榤配」首局後來居上，以21比18先下一城，次局再以21比15收下，喜迎兩人搭檔以來的首座冠軍。

王齊麟、邱相榤去年8月開始合作，合拍至今的最佳成績為4強，但本季深陷16強魔咒，過去7場巡迴賽就有6場止步16強，兩人在本周舉行的台北賽總算一掃陰霾， 以1局未失、4連勝之姿闖入男雙決賽，今日與南韓奇東柱、姜敏赫爭冠。

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雙方曾在今年3月的奧爾良大師賽交手，當時「麟榤配」以19比21、20比22落敗，此次不僅要力拚雪恥， 更要尋求兩人搭檔以來的首座冠軍。王齊麟、邱相榤今日開賽2比0後一度遇上亂流，陷入3比6落後，以8比11進入技術暫停。

▲▼台灣羽球一哥周天成、王子維、王齊麟、邱相榤 。（圖／羽協提供）

不過兩人下半局扭轉了局勢，先扳成13平，14平後再次超前了比數，雖一度被逼近到17比16，「麟榤配」仍掌控局面，以20比17取得3個局點，後排的邱相榤關鍵時刻把握住機會得分，台灣組合以21比18率先收下首局。

進入次局，「麟榤配」延續首局下半段的好手感，拉開10比6領先，並以11比8進入技術暫停。暫停過後，兩人持續壓制對手，拉開17比11、6分差距。對手局末試圖追分，不過「麟榤配」仍以20比15取得5個冠軍點，最終就以21比15順利封王。

王齊麟曾在2018年與前搭檔陳宏麟在台北賽完成男雙2連霸，他與奧運金牌搭檔李洋在此站的最佳成績則是亞軍，今日與邱相榤再次攜手封王，個人台北賽第3冠到手。

關鍵字： BWF羽球台北公開賽王齊麟邱相榤

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