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主場「最後一舞」完美謝幕！拜仁傳奇穆勒淚灑球場慶祝奪冠

▲德甲豪門拜仁慕尼黑傳奇球星穆勒（Thomas Müller）結束在拜仁最後一場主場賽事。（圖／翻攝自拜仁官網）

▲德甲豪門拜仁慕尼黑傳奇球星穆勒（Thomas Müller）結束在拜仁最後一場主場賽事。（圖／翻攝自拜仁官網）

實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間11日凌晨，德甲豪門拜仁慕尼黑在主場2比0完封門興格拉德巴赫，由於拜仁已在上周末提前奪得德甲冠軍，因此賽後官方在球場舉行頒獎儀式，陣中老大哥穆勒（Thomas Müller）也結束生涯在安聯競技場的最後一場賽事，穆勒致詞完後淚灑球場，與隊友一同慶祝奪冠喜悅。

穆勒在這場比賽中先發登場，這是他第502場德甲出賽，他一直踢到第84分鐘才被換下，全場觀眾報以熱烈掌聲。穆勒在離場時擁抱隊友，向觀眾送飛吻與並揮手致意，拜仁的替補球員也為他列隊致敬。

「我熱愛成為一名現代角鬥士，」穆勒賽後在慶祝儀式上對球迷說，「但我並不難過，雖然未來不會有現在這般精彩，我仍期待接下來的人生。」

「我們都知道這一刻終將到來，對很多人來說，包括我自己，這是一個艱難卻又美好的時刻，你們給我的讚賞是獨一無二的。」穆勒接著表示。

回顧穆勒生涯，他在西元2000年夏天，也就是10歲時從巴伐利亞小俱樂部TSVPähl加入拜仁青訓營，並於2008年由當時主帥克林斯曼（Jürgen Klinsmann）的帶領下完成一線隊初登場；最終穆勒為拜仁出賽超過700場，是俱樂部出場紀錄保持人，進球超過200顆，助攻也超過200次。

在頒獎儀式中，穆勒坦承即使努力壓抑，也難擋心中澎湃情緒，「在我最後一場主場比賽獲頒最後一座德甲冠軍獎盤，即使像我這樣的老兵也會被情緒觸動。」穆勒說。

本場比賽拜仁靠著凱恩（Harry Kane）與奧利塞（Michael Olise）上下半場各進一球的好表現下，以2比0完成主場收官戰，終場哨聲響起後，先發球員們重新上場，領取德甲冠軍獎盤。這一刻穆勒不僅回到了球場，更率先高舉冠軍獎盤，走向南看台中心地帶接受主場球迷振臂歡呼。

「我看到很多年輕且渴望的球員，也願意為拜仁奉獻一切，我們的未來很好！」穆勒提及，「如果要流淚，也只許流喜悅的淚！我愛你們每一個人！」穆勒最後說，「保重，Servus！」

關鍵字： 足球拜仁慕尼黑穆勒

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