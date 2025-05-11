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不妙？尼克當家中鋒疑左手骨折　唐斯：我會想辦法繼續打

▲▼尼克唐斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克唐斯 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA季後賽東區次輪，尼克今（11）日在主場以93比115不敵塞爾提克，系列賽領先幅度縮小，被追至2比1。尼克當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）雖打滿36分鐘，但比賽中疑似左手受傷，引發關注。

根據《ESPN》轉播畫面，唐斯在一次籃板爭搶中與塞爾提克中鋒科內特（Luke Kornet）發生碰撞，事後被拍到他指著左手手指，口中疑似說出「我弄斷了」。不過賽後唐斯淡化傷勢影響，他強調，「沒什麼大不了的，我只想盡可能上場打球。」

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▲▼尼克唐斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯疑似在本日比賽弄斷左手手指 。（圖／達志影像／美聯社）

當被進一步追問是否真的骨折時，唐斯僅回應，「我會想辦法繼續打，不會因此大驚小怪。」至於是否接受X光檢查，他則留給球隊官方對外說明。

總教練席波杜（Tom Thibodeau）也展現季後賽硬漢態度，「這就是季後賽，大家都會被打到，要學會帶傷作戰，這也是整季努力的原因。」

尼克隊目前仍以2比1領先，系列賽G4將於台灣時間5月13日早上7點30分開打，屆時唐斯能否健康出賽，將是尼克能否擴大優勢的關鍵。

關鍵字： NBA尼克唐斯

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